Nechutný prípad z Francúzska: Migrant Massoud (19) znásilnil 6 kôz, jedna zahynula! Usvedčila ho DNA

PARÍŽ – Francúzska polícia rieši obzvlášť znepokojivý prípad imigranta, ktorý pricestoval do krajiny z Blízkeho východu. Podobne ako mnohí utečenci, aj on žiadal o azyl. Situácia sa ale zvrtla a namiesto dokladov o azyle ho zrejme čaká väzenie. Dopustil sa niečoho ohavného.
Vo Francúzsku žiadal o azyl, no jeho prípad tamojšie prípady odhalili. Imigrant Massoud S. (19) pôvodom z Afganistanu sa dostal pred súd. Vyšetrovali ho za sexuálne zneužitie šiestich zvierat. Informuje o tom web 20 minutes.
Tri mesiace na tom istom mieste
Násilník sa dostal k zvieratám na farme Le Refuge d'un Moment v Pennes-Mirabeau neďaleko Marseille. Jedno bohužiaľ na následky zranení zahynulo. Massoud počas súdneho pojednávania v Aix-en-Provence, ktoré sa konalo v pondelok 22. júna, vyhlásil, že je "normálny človek" a všetky obvinenia voči svojej osobe poprel. A to aj napriek dôkazom jeho DNA z miesta činu.
Dôkazy boli ale nezvratné. Policajná hliadka ho prichytila pri čine s kozou a so stiahnutými nohavicami. Navyše mal na hlave natiahnutú latexovú rukavicu. Zvieratá mal na farme sexuálne zneužívať od februára do apríla tohto roku.
Zneužil aj jahňa
Massoud čelí obvineniam zo sexuálneho napadnutia a závažného týrania piatich kôz, pričom šiestu pripravil o život. Medzi týranými malo byť dokonca aj polročné jahňa. Odsúdili ho na 30 mesiacov za mrežami.
Prvé podozrenia na nekalú činnosť sa objavili po tom, ako si zamestnanci všimli na zvieratách stopy po silnom uviazaní lanom, zranenia na vulve a stopy krvi. Niektoré mali celú noc zaviazané nohy. Okolo zranených jedincov umiestnili bezpečnostné kamery, ktoré následne niekoľkokrát zachytili siluetu neznámeho muža.
Dôkazy odniesla majiteľka farmy na políciu, pričom v apríli prebehla úspešná akcia na zadržania vinníka. Zatkli ho počas páchania tohto nechutného činu.
Vo vlasti prišiel o rodičov
Massoud S. uviedol, že do Francúzska prišiel v novembri 2025 po tom, čo počas bombardovania v Afganistane počas vojny prišiel o rodinu. Povedal, že incident mal obrovský dopad na jeho duševné zdravie.
Počas vyšetrovanie pred psychiatrom povedal, že sú to len kozy, a že z toho robia príliš veľký rozruch. Okrem toho, že bol odsúdený na tridsať mesiacov väzenia, dostal zákaz vstupu na francúzske územie a bol zapísaný do registra páchateľov sexuálnych a násilných trestných činov.