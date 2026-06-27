Tréner karate dával žiačke (14) SEXUÁLNE návrhy: Chlípne správy, dotyky a bozky na tréningu, bol zároveň POLICAJT!

ZLATÉ MORAVCE - To, čo sa počas posledných dní odohrávalo v Zlatých Moravciach, nemá obdobu. Približne 64-ročný muž, ktorý pracoval ako tréner karate a jeho lekciami prešlo množstvo detí, a zároveň pôsobil ako mestský policajt, mal obťažovať len 14-ročnú školáčku, dotýkať sa jej a vypisovať jej sexuálne návrhy a ponuky na rande.
Tému vo svojom vysielaní otvorila TV JOJ. Školáčka sa dokonca vyjadrila do mikrofónu. "Začalo sa to počas tréningov, keď mi upravoval ruky, začal ma chytať za zadok. Mne to prišlo také divné. Zatiaľ som nikomu nič nepovedala," popísala začiatočné kroky postaršieho muža školáčka.
Začalo to dotykmi, pokračovalo správami
Iniciátorom tohto správania mal byť 64-ročný muž, ktorý školáčku vzdelával na hodinách karate a zároveň pracoval ako mestský policajt. Muž sa mal školáčky letmo dotýkať, neskôr to prerástlo v niečo ďalšie.
Muž sa jej totiž začal ozývať prostredníctvom elektronickej platformy a cez čet si mal s ňou dohadovať aj rande. "Raz mi napísal, či sa chceme stretnúť niekde na rande, do cukrárne alebo na zmrzlinu. Pýtal sa aj, či prídem skôr na tréning. On tak srandoval, ale ja som vedela, že nesranduje," uviedlo dievča, ktoré začalo chodiť na tréningy minulý rok v septembri. O mesiac sa stalo niečo šokujúce.
"Raz mi napísal, že ide zakúriť, lebo bola zima. Ja som prišla a videla som, že tam je sám. Keď som prišla, tak mi začal dávať pusu na krk a začal ma chytať za zadok. Nevedela som, čo robiť, tak som mu nič nepovedala," doplnilo dievča a krátko na to prišli spomínané správy.
Mal jej písať, že ju vraj sám oholí
Dievča sa napokon zdôverilo mame. "Pripravovala sa na majstrovstvá a zrazu prišla s tým, že už nechce chodiť na tréningy, že ju to nebaví. Hovorila som si, že to nie je možné," reagovala najskôr prekvapene matka dievčaťa. Keď jej ukázala správy, prišlo jej vraj zle. "Vypisoval tam také veci, ako nech sa neholí, že on ju oholí a bude ju bozkávať ... no samé nechutnosti," doplnila rozhorčená matka.
Matka sa následne rozhodla podať trestné oznámenie. Prípad už rieši polícia. "V danej veci bolo vznesené obvinenie, konkrétnej osobe pre prečin sexuálne zneužívanie," potvrdila televízii hovorkyňa Viktória Borloková. Na udalosti evidentne zareagoval aj samotný muž, ktorý si k 9. júnu podal žiadosť o odchod do starobného dôchodku. Potvrdil to primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár. Bolo to tri dni pred obvinením. Muž pritom pôsobil ako tréner a aj ako mestský policajt dlhé roky. "Som si vychovala dieťa nie pre toto, aby ju nejaký úchylák obťažoval a zničil jej život," posťažovala sa matka.
Televízia oslovila aj Slovenský zväz karate, pričom tí uviedli, že sa budú prípadom zaoberať.