Poľovník Marek z Liptova (41) popísal DESIVÝ súboj s medvedicou: Mal vybitú pištoľ a zahryzla sa mu do nohy!

LIPTOVSKÁ PORÚBKA - Obyčajná kontrola fotopasce sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na boj o život. Poľovník Marek Galvánek sa v lesoch pri Liptovskej Porúbke ocitol zoči-voči medvedici, ktorá naňho zaútočila. Muž teraz podrobne opísal dramatické okamihy, počas ktorých sa snažil zachrániť vlastný život.
K útoku došlo v utorok 23. júna podvečer v okolí Liptovskej Porúbky. Ako informovala TV JOJ, 41-ročného poľovníka po napadnutí transportoval do nemocnice záchranársky vrtuľník. Podľa televízie je mimo ohrozenia života. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE uviedla, že utrpel tržno-hryzné poranenie dolnej končatiny.
Medvedica bola k nemu chrbtom
Poľovník sa vybral skontrolovať fotopascu, keď pri prechádzaní cez menší briežok zbadal v tráve chrbát medvedice. "Išiel som k tej fotopasci. Je tam taký briežok a lúčka. Keď som vychádzal tým briežkom, zbadal som v tráve chrbát. To bol okamih," opísal. Od zvieraťa ho delilo len približne 15 až 20 metrov a spočiatku mal výhodu, že medvedica bola otočená chrbtom.
Nešťastný zvuk a šelma sa rútila na poľovníka
Okamžite vytiahol zbraň a začal pomaly cúvať. Podľa jeho slov však zrejme zaprašťala vetvička alebo ho medvedica zavetrila. "Zdvihla hlavu a jednoducho to bola čiara. Išla priamo na mňa," spomína.
V nádeji, že šelmu vyplaší, vystrelil do vzduchu. Ani to však útok nezastavilo. Medvedica doňho narazila, zrazila ho na zem a následne sa otočila späť. "V tom momente som videl, že robí oblúk a vracia sa ku mne," povedal. O chvíľu sa mu zahryzla do ľavej nohy.
Takmer vybitá pištoľ a mrazivé chvíle, následne zažil najdesivejších 20 minút
Pravou nohou sa ju snažil odkopnúť, pričom pištoľ mu zostala v ruke. "Ja som nemieril. Pamätám si len to, že mi zostala vybitá pištoľ v ruke a uvedomil som si, že posledný náboj a skončil si," opísal kritické sekundy. Krátko nato si všimol, že medvedica pravdepodobne dostala zásah. Začala sa triasť a vzďaľovala sa do lesa.
Najťažšie chvíle však podľa neho prišli až po samotnom útoku. Netušil totiž, či sa zranená medvedica nevráti. Presunul sa preto na stred lúky, aby mal lepší výhľad. Až tam si uvedomil, že má vážne poranenú nohu. Jednou rukou si zastavoval krvácanie, druhou zavolal partnerke, ktorá privolala pomoc.
"Tých 15 až 20 minút čakať na tom mieste a rozmýšľať, či sa medvedica ešte niekde nezjaví, bolo asi najhorších 20 minút v mojom živote," priznal. Obrovskú úľavu pocítil až vo chvíli, keď zbadal prichádzať záchranárov. Po zásahu sa poďakoval všetkým, ktorí mu pomáhali – leteckým záchranárom, hasičom, policajtom aj kolegom poľovníkom. "Každý jeden, kto tam bol, bol pre mňa veľký prínos a veľké ukľudnenie," uzavrel.