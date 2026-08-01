Šok počas dovolenky pri mori: Čašník rodine doniesol účet, z tej SUMY ostali ako obarení! Vrecko čaju za... Zbláznili sa?

GDANSK – Pokiaľ patríte medzi turistov, ktorí si vyberajú dovolenkové destinácie stále na inom mieste, mohli by ste sa ocitnúť aj severnejšie, ako je Jadranské more. Letné horúčavy počas posledných rokov spravia aj zo severnejších destinácii miesta s teplým letným počasím. V poslednom období tomu však zodpovedajú aj ceny.
Medzi obľúbené destinácie európskych turistov patria aj pláže na pobreží Baltského mora. Mnoho voľného času tu trávia aj Poliaci. Mestečká a destinácie v okolí veľkého prístavného mesta Gdansk sú medzi turistami čoraz vyhľadávanejšie. Domáci tomu už prispôsobili aj ceny. Dokonale to ilustruje aj účet za bežné jedlo v Krynici Morskej.
Tri ryby s hranolkami a nápoje
Na sociálnych sieťach vyjadril svoju nespokojnosť jeden z turistov, ktorý bol doslova zaskočený. Prezradil, že sa s rodinou spolu bicyklovali po pobreží a vychutnávali si pekné počasie. Rozhodli sa, že zastavia a dajú si ľahkú večeru.
Mnohé podniky boli už ale plné. Nakoniec sa im podarilo nájsť jedni miesto. Pri platení však veľmi rýchlo zistili, prečo tam ľudia nechodia. Celkový účet za večeru pre tri osoby činil takmer 360 PLN (83,46 eur).
Zaskočený turistka ukázal na obrázku bloček so všetkými položkami, z ktorých vzišla takáto suma. Za dve porcie vyprážanej tresky (po 250 g) a jednu porciu halibuta (430 g) zaplatil dokopy 236,10 PLN (54,75 eur) za tri porcie hranoliek 54 PLN (12,52 eur), kečup 5 PLN (1,16 eur). Dva sýtené nápoje ho stáli 28 PLN (6,49 eur) a dve šálky čierneho čaju 36 PLN (8,35 eur).
"Týmto príspevkom nechcem nikoho obviňovať z okrádania. Je to len varovanie pre iných turistov, ktorí tu, rovnako ja, nepoznajú ceny. Priemerná cena jedného pokrmu na pobreží je v týchto miestach okolo 200 PLN (46,38 eur)," uviedol k snímke bločku.
Verejnosť je šokovaná
V sekcii komentárov sa ihneď rozpútala búrlivá debata. Ľudí šokovala najmä cena za nápoje a prílohy. "Niekto sa tam musel zblázniť. V Mielne je to oveľa lacnejšie. Ryba je ryba, to ešte pochopím, ale hranolky za 18 PLN? A ten čaj? Nebol to podnik s michelinskými hviezdami?" spýtala sa ironicky jedna z komentujúcich.
"Prenájom priestorov, dane, platy pre zamestnancov, to všetko stojí peniaze, ale aj tak nerozumiem tomu, že jedno vrecko čaju stojí 18 PLN. Niekedy sú ceny poriadne prestrelené," napísal niekto ďalší.