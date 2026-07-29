Medveď sa VYMKOL v aute: Trúbenie po celú noc a susedia v OBROVSKOM omyle, mysleli si, že je to drzý sused!

GOLD HILL - Obyvatelia mestečka Gold Hill v americkom štáte Colorado zažili v noci na nedeľu poriadne nezvyčajné prebudenie. Celé hodiny ich budilo neprestajné trúbenie auta, pričom mnohí sa domnievali, že ide o neohľaduplného suseda. Ako informovala miesta televízia, pravda bola oveľa bizarnejšia.
Prípadu sa venoval portál KYMA. Za otravným hlukom bol totiž medveď, ktorému sa podarilo dostať do zaparkovaného vozidla. Zviera sa však vo vnútri nešťastnou náhodou zamklo a márne sa snažilo dostať von. Počas zúfalých pokusov o únik opakovane spúšťalo klaksón údermi o volant. Ten potom budil široké okolie.
Majiteľ auta následne natočil kurióznu situáciu na mobilný telefón. "Mysleli sme si, že celú noc niekto neustále trúbi. Nakoniec sme zistili, že v aute je uväznený medveď," opísal. Pomôcť museli ľudia zvonku. Dvere sa im podarilo otvoriť pomocou dlhého lana, ktorým zatiahli za kľučku bez toho, aby sa museli nebezpečne priblížiť k vystrašenému zvieraťu. Hneď ako sa dvere otvorili, medveď vybehol z auta a ušiel späť do lesa.
Medveď narobil v aute úplnú paseku a aktivoval aj airbag
Nečakaný návštevník však po sebe zanechal poriadnu spúšť. Počas snahy dostať sa na slobodu poškodil všetky bočné panely vo vnútri vozidla a dokonca aktivoval aj airbag na strane vodiča. Majiteľa tak čaká nákladná oprava auta.
Kuriózne prípady s medveďmi nie sú v horských oblastiach Colorada výnimočné. Odborníci opakovane upozorňujú, aby ľudia nenechávali v zaparkovaných autách potraviny ani iné predmety s výraznou vôňou, ktoré môžu prilákať divoké zvieratá.