Splnený sen mladej Niny (18) počas boja s rakovinou: Stretnutie s hviezdou F1! Neuveriteľne gesto Verstappena

BUDAPEŠŤ - Pre niekoho možno iba pár sekúnd, pre ňu okamih, ktorý jej zostane navždy. Počas uplynulého víkendu sa v susednom Maďarsku jazdili preteky F1. Len kúsok od našich hraníc sa tak zhromaždili najväčšie hviezdy motošportu, čo využili aj mnohí fanušíkovia zo Slovenska. Špeciálna príležitosť sa však naskytla konkrétne jednej z nich, 18-ročnej Nine, ktorej život už po druhýkrát postavil do cesty rakovinu. Splnila si veľký sen - stretla svoj idol, niekoľkonásobného majtra sveta Maxa Verstappena.
Na dojímavý a silný ľudský prípad upozornil exprezident Andrej Kiska. "Ninka dostala prvýkrát rakovinu, keď mala 9 rokov. Osteosarkóm – nádor kosti. Liečba bola veľmi náročná. Operácia. Chemoterapia. Všetko úžasne zvládla a v januári 2018 liečbu ukončila. Ninka sa s chuťou vrátila do života. Úspešná študentka. Čisté jednotky. Plán študovať architektúru," opísal začiatky ťažkého životného príbehu mladej Niny.
Zvrat nastal vo feruári 2026. "Choroba sa vrátila. Teraz sa nádor zjavil na hrudnej kosti. Namiesto príprav na 18. narodeniny znova vyšetrenia, chemoterapie, operácia. Nám napísala len: ´Zvládla som to!," pokračuje.
Ako prezradil Kiska, Nina od detstva zbožňuje jazdca F1 Maxa Verstappena. "Jej izba je jeho múzeom. Vankúš s jeho fotografiou si dokonca berie aj na onkológiu," povedal. A tak začali premýšľať, či pre ňu nevedia urobiť niečo viac a nemožné sa stalo skutočným. "Úžasní, dobrí ľudia sú všade na svete. Max Verstappen patrí medzi nich. A ľudia z jeho tímu Red Bull tiež," tvrdí Kiska.
5. mája, v deň jej narodenín, dorazil domov veľký balík. "Keď ho Ninka otvorila - výkrik, slzy. Umelecký obraz Maxovho monopostu s osobným venovaním. A lístky na F1 do Budapešti s prísľubom osobného stretnutia," prezradil.
Lekári Nine upravili liečbu, aby mohla cestovať. Mladá žena si pripravila náhradné vlasy - také, aké mala celý život. Na svojej životnej fotke chcela vyzerať čo najlepšie. Potom však prišli nečakané komplikácie. Keďže diaľnica do Budapešti sa rekonštruuje, cestou uviazli v niekoľkohodinových kolónach. "Ninka v aute vedela, čo to znamená. Plač. Sen sa rozpadal pred očami. Keď dorazili na Hungaroring, bolo po termíne. Ninka svoje životné stretnutie zmeškala," pokračuje exprezident.
Potom ale zasvietil telefón a v ňom: „Ninka, príď. Max si pre teba našiel čas." Napriek tomu, že už mal iné povinnosti, sa štvornásobný majster sveta F1 vrátil. "Našiel si na ňu čas. Pre niekoho možno iba pár sekúnd. Pre Ninku okamih, ktorý jej zostane navždy," povedal Kiska. "Ďakujeme Maxovi Verstappenovi. Ďakujeme Dominicovi, Ariane a tímu Red Bull. Ďakujeme lekárom a celému kolektívu detskej onkológie. A tebe, Ninka, želáme zo všetkého najviac jediné: aby si tento boj úspešne ukončila. Aby ti z tohto ťažkého obdobia nezostali iba spomienky na nemocnice, chemoterapie a bolesť, ale aj jedna nádherná chvíľa, keď sa ti splnil tvoj najväčší sen," dodal.
Nina sa chce od septembra vrátiť do školy, zmaturovať a dostať sa na architektúru. Potrebuje však pomoc. "Napriek bolesti sa školy v žiadnom prípade nechce vzdať. Doteraz bývala na internáte v Trnave. Po chemoterapiách má však oslabenú imunitu a bývanie medzi množstvom študentov je pre ňu veľkým rizikom. So spolužiačkou by si preto chcela prenajať malý byt," uviedol Kiska.
„Mamina pracuje za minimálnu mzdu a tatino sa musí doma starať o moju mladšiu sestru, aby všetko zvládli. Snažia sa zo všetkých síl, no je to strašne ťažké,“ napísala Ninka.
"Dobrí Anjeli stáli pri Ninke a jej rodine už počas prvej liečby. Pomáhajú jej každý mesiac aj dnes. Teraz spúšťame SOS výzvu na sumu 5 000 eur na maturitný rok – na bývanie, cestovanie medzi školou, domovom a nemocnicou. Rehabilitácie a kontroly. Lieky a doplnky stravy. Na možnosť vrátiť sa medzi spolužiakov. Zmaturovať. A vykročiť za snom stať sa architektkou. Choroba jej už vzala priveľa. Nedovoľme jej, aby Ninke vzala aj školu a budúcnosť," dodal Kiska.
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