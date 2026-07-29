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Senát USA potvrdil Jaya Claytona za šéfa amerických tajných služieb

Jay Clayton
Jay Clayton (Zdroj: SITA/AP Photo/Mariam Zuhaib)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Senát USA v utorok potvrdil Jaya Claytona do funkcie riaditeľa Národnej spravodajskej služby (DNI), ktorá koordinuje činnosť 18 amerických spravodajských služieb vrátane CIA a FBI. Newyorského prokurátora schválili senátori pomerom hlasov 51 ku 47, informuje o tom agentúra AP.

Republikáni pôvodne plánovali potvrdiť bývalého predsedu Komisie pre cenné papiere a burzy USA (SEC) už v júni. Prezident Donald Trump však vypočutie odložil, aby umožnil svojmu dočasnému nominantovi Billovi Pultemu niekoľko týždňov viesť spravodajské služby po odstúpení bývalej riaditeľky DNI Tulsi Gabbardovej.

Pulte, ktorý nemal skúsenosti so spravodajskou činnosťou, čelil kritike zo strany zákonodarcov oboch strán. Počas svojho pôsobenia oznámil znižovanie počtu zamestnancov Národnej spravodajskej služby približne o 30 percent, pričom neposkytol podrobnosti o rozsahu týchto škrtov.

Clayton počas potvrdzovacieho vypočutia prišiel o časť pôvodnej podpory demokratov, keď odmietol priamo uviesť, že bývalý prezident Joe Biden zvíťazil v prezidentských voľbách v roku 2020. Agentúra AP uvádza, že Clayton ako prokurátor na Manhattane má na starosti najväčší a najprestížnejší prokurátorský úrad ministerstva spravodlivosti s rozsiahlym portfóliom prípadov od terorizmu a špionáže až po podvody s cennými papiermi a korupciu vo verejnom sektore.

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