Cibula Fest 2026 ovládol Marek Ztracený aj svetové hviezdy deväťdesiatych rokov

Sedemnásty ročník najväčšieho česko - slovenského open air festivalu CIBULA FEST opäť priniesol tri dni plné hudby, silných emócií a nezabudnuteľných zážitkov. Letisko v Holíči sa od 23. do 25. júla stalo miestom stretnutia tisícov fanúšikov, ktorí si užili výnimočný program, nové festivalové služby aj momenty, na ktoré sa nezabúda. Festival tento rok priniesol viac komfortu, ekologických riešení aj jedinečných zážitkov pre návštevníkov.
Najväčším vrcholom celého festivalu bolo vystúpenie Marka Ztraceného, ktorý odohral svoj historicky prvý veľký koncert na Slovensku. Jeho energická šou, množstvo hitov a výnimočný kontakt s publikom boli malou generálkou pred vypredaným koncertom na Letenskej pláni v Prahe, kde zaspieva pre takmer stotisíc ľudí. Spolu s fanúšikmi tak vytvoril atmosféru, ktorá patrila medzi najsilnejšie momenty celej histórie festivalu. Návštevníci ocenili nielen jeho famózny hudobný výkon, ale aj pokoru a emócie, ktoré do koncertu vložil.
„Bolo pre nás veľkou cťou, že historicky prvým Markovým koncertom na Slovensku bolo vystúpenie na Cibula Feste. Bol to jeden z tých večerov, ktoré sa zapíšu do histórie festivalu,“ zhodnotil organizátor festivalu Vladimír Chrenka.
Fantastický program ponúkli aj ďalšie hviezdy festivalu. Štvrtkový špeciálny deň Back to the 90's si podmanili svetové hviezdy deväťdesiatych rokov East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory, Loona, Boney M Experience, Verona, Lunetic či Holki. Počas hlavného programu sa predstavili aj Ewa Farna, No Name, Dymytry, Rybičky 48, Desmod, Peter Nagy, Monika Bagárová, Bystrík, Lukáš Adamec, Traktor, Panoptiko či obľúbená stand-up show Silné reči, ktoré spoločne vytvorili mimoriadne pestrú dramaturgiu pre všetky generácie návštevníkov.
Silný príbeh napísal aj projekt Pošta na sny, s ktorým organizátori spojili sily a pomohli splniť jeden životný sen. Jeho hlavnou hrdinkou sa stala pani Miriam, veľká fanúšička legendárnej britskej skupiny East 17. Vysnívala si totiž osobné stretnutie s členmi kapely priamo v ich šatni, kam im priniesla tortu a množstvo darčekov, pretože dvaja členovia mali len pár dní pred vystúpením na Cibula Feste narodeniny. Samotná kapela bola z tohto prekvapenia natoľko unesená, že namiesto krátkeho pozdravu a spoločnej fotografie s nimi strávila spolu so svojím manželom niekoľko hodín v priateľskej atmosfére a užila si ich koncert priamo z pódia.
„CIBULA FEST nie je iba o koncertoch. Chceme vytvárať zážitky, na ktoré budú ľudia spomínať celý život. Práve takéto momenty dávajú festivalu skutočný zmysel a ukazujú, že hudba dokáže spájať ľudí bez ohľadu na vek či krajinu,“ povedal hlavný organizátor festivalu Vladimír Chrenka.
Návštevníci ocenili aj tohtoročné novinky, medzi ktoré patrili rozšírené bezkontaktné platby prostredníctvom festivalových čipov, ekologické vratné poháre so špeciálnou zberateľskou edíciou, kvalitnejšie zázemie pre návštevníkov, ale aj komfortné oddychové a zábavné aktivity v Ploom zóne či TIPOS zóne. Vzdelávať a zabávať sa tiež mohli v edukačno-zábavnej zóne Programu Slovensko a o environmentálnych témach sa mohli porozprávať v zóne Slovensko zálohuje. Priamo z festivalového areálu tiež mohli byť súčasťou vysielania Trnavského rádia, ktoré so svojím mobilným štúdiom prinášalo svojim poslucháčom živý prenos a rozhovory s niektorými interpretmi.
„Ďakujeme všetkým návštevníkom, partnerom, účinkujúcim, dobrovoľníkom aj členom produkčného tímu za vytvorenie jedinečnej atmosféry. Už dnes začínajú prípravy ďalšieho ročníka, ktorého cieľom bude opäť posunúť festivalový zážitok o krok ďalej. Pre našich verných sme pripravili limitovanú edíciu 1000 vstupeniek pre rok 2027, ktoré sú už v predaji do konca júla, avšak, predpokladáme, že sa vypredajú výrazne skôr, rovnako ako minulý rok,“ dodal Vladimír Chrenka.
CIBULA FEST tak aj v roku 2026 potvrdil, že patrí medzi najvýznamnejšie hudobné podujatia v česko-slovenskom priestore – miestom, kde sa stretáva špičková hudba, silné emócie a príbehy, ktoré zostávajú v pamäti ešte dlho po tom, ako doznie posledný tón.
Limitovaná edícia vstupeniek na rok 2027 je v predaji v sieti Predpredaj.sk.
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