Mimoriadne TRAGICKÝ víkend: Na cestách vyhasli hneď dva životy, spolujazdkyňa motorkára sa domov už nevráti

TRNAVA - Trnavský kraj zasiahla počas soboty séria tragických dopravných nehôd. Pri dvoch samostatných nešťastiach vyhasli dva ľudské životy. O život prišla 51-ročná spolujazdkyňa na motocykli a tiež 73-ročný vodič osobného auta. Okolnosti oboch nehôd vyšetruje polícia.
Trnavská krajská polícia informovala, že k prvej tragédii došlo na zjazde z diaľnice D1 smerom na Trnavu, kde zasahovali diaľniční policajti. Podľa doterajších zistení 64-ročný motocyklista z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovku a narazil do zvodidiel. Následky nehody boli fatálne pre jeho spolujazdkyňu.
Spolujazdkyňa motorkára bola na mieste mŕtva
"Podľa prvotných informácií mal 64-ročný vodič motocykla z doposiaľ nezistených príčin zísť mimo cestu a naraziť do zvodidiel. Jeho 51-ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Muža previezli so zraneniami do nemocnice privolaní záchranári," uviedla polícia.
Auto skončilo po prevrátení v poli, 73-ročný vodič
Druhá tragická nehoda sa stala medzi obcami Radošovce a Mokrý Háj v okrese Senica. Podľa prvotných informácií 73-ročný vodič osobného vozidla Audi A6 pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam.
Auto zišlo mimo cestu, niekoľkokrát sa prevrátilo a napokon skončilo v poli. Vodič cestoval vo vozidle sám. "73-ročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zišiel s vozidlom Audi A6 mimo cestu, kde sa viackrát prevrátil a skončil v poli. Muž, ktorý sa v aute viezol sám, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," informovala polícia.
Príčiny oboch tragických dopravných nehôd zostávajú predmetom ďalšieho vyšetrovania. "To, čo bolo príčinou oboch tragických dopravných nehôd, je predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania," doplnili policajti, ktorí zároveň vyzvali všetkých vodičov k maximálnej opatrnosti na cestách.