Horúčavy zasiahnu aj hory: Toto by ste pred túrou mali vedieť

VYSOKÉ TATRY - Horská záchranná služba (HZS) varuje návštevníkov horských oblastí pred vysokými teplotami počas najbližších dní. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal meteorologickú výstrahu prvého až tretieho stupňa, pričom vysoké teploty zasiahnu celé územie Slovenska vrátane horských oblastí.
„Najbližšie dni zasiahne celé naše územie vlna intenzívnych horúčav, ktoré môžu byť spojené s výskytom lokálnych búrok. Tie predstavujú, obzvlášť v horských oblastiach, veľké riziko,“ uviedla HZS.
Horskí záchranári tiež pripomínajú, že vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam.
HZS v tejto súvislosti apeluje na turistov, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, zvážili náročnejšiu fyzickú aktivitu a nezabudli najmä na dostatok tekutín. Odporúčajú tiež vyhnúť sa priamemu slnku počas najhorúcejších častí dňa, používať prostriedky na ochranu hlavy a očí a rátať s možným výskytom lokálnych búrok.