Tragická bilancia zosuvu pôdy na juhu Číny: Počet obetí stúpol na 41

PEKING - Záchranári našli ďalších 30 obetí zosuvu pôdy, ktorý tento mesiac zasiahol mesto Čchung-čching na juhu Číny. Počet potvrdených obetí tak vzrástol na 41, informovali v utorok tamojšie úrady. Píše o tom agentúra AFP.
K zosuvu došlo ešte 17. júla. Masa hornín a zeminy sa uvoľnila zo svahu a zasiahla obytné aj obchodné budovy. Zábery čínskej štátnej televízie ukázali rozsiahle nánosy skál a zeminy, ktoré zasypali ulicu s obytnými a komerčnými objektmi. Na mieste zasahovali stovky záchranárov.
Úrady predtým uviedli, že pri pátraní po približne 50 nezvestných ľuďoch nezaznamenali v troskách žiadne známky života. Po vykonaní testov DNA a identifikácii tiel a ľudských pozostatkov následne potvrdili ďalších 30 obetí. Podľa úradu pre plánovanie a prírodné zdroje zosuv obsahoval približne 18.000 kubických metrov horniny a sutín. Najväčší balvan, ktorý sa pri ňom uvoľnil, mal objem približne 3000 kubických metrov.