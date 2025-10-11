Mnohí ho milujú, ďalší nenávidia: Je varenie na teflónovom riade naozaj zdraviu škodlivé? Testy priniesli jasné odpovede

Sobota11. október 2025, meniny má Valentína, zajtra Maximilián, Maxim, Max

BRATISLAVA - Sú mimoriadne obľúbené, ale aj veľmi kritizované. Snáď nie je človek, ktorý by kedysi nemal doma teflónový kuchynský riad. Nepriľnavý povrch však v súčasnosti má svojich priaznivcov, ale rovnako veľa aj odporcov. Mnohí totiž tvrdia, že uvoľňujú škodlivé látky, no je tomu naozaj tak? Známa spotrebiteľská spoločnosť sa pozrela na tieto mýty a má jasnú odpoveď.

PFAS, alebo teda per- a polyfluoralkylové látky, sú spájané s celým radom zdravotných a ekologických rizík. Vyskytujú sa v širokej škále spotrebného tovaru, či už ide o oblečenie, kozmetiku, alebo kuchynské potreby vrátane nepriľnavých povrchov kuchynských panvíc. Práve v poslednom spomenutom odvetví ich ľudia poznajú najviac, varil a piekol na nich snáď každý. Mnohí spotrebitelia sa preto právom pýtajú: Môžu sa tieto látky pri varení uvoľniť do jedla? Spotrebiteľská organizácia dTest sa na tieto otázky pozrela, varila na poškodenej teflónovej panvici a má jasné odpovede. Mnohým ľuďom spadne kameň zo srdca. 

„Jej cieľom bolo overiť, či sa pri bežnom používaní môžu PFAS z povrchu panvice uvoľniť do oleja a tým aj do pripravovaného jedla,“ objasňuje šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová. 

Žiadne nebezpečné látky

Do testu pritom zaradili celkovo tri modely. Konkrétne to boli Orion Diamant, Tefal Daily Cook G7300755 a Tescoma i-Premium. Povrchy panvíc boli úmyselne poškriabané až na kovový podklad a do každej bolo naliatych 150 ml oleja. Aby sa uistili, že neprišlo k žiadnej kontaminácii, olej dopredu otestovali, aby zistili, či v sebe nemá žiadne PFAS. Olej bol následne počas 30 minút zahrievaný na teplotu 175 °C, čo zodpovedá bežnej teplote vyprážania.

Po ochladení bol olej znovu analyzovaný pomocou citlivej metódy (kvapalinová chromatografia spojená s hmotnostnou spektrometriou). A záver? Ani pri úmyselnom poškodení nepriľnavého povrchu testované panvice neuvoľňovali merateľné množstvo PFAS. Pre spotrebiteľov tak ide o dobrú správu. Bežné používanie moderných panvíc by v tomto ohľade nemalo predstavovať zvýšené riziko. „Je ale potrebné dodať, že výsledky platia pre tieto tri konkrétne testované modely a nemožno ich automaticky aplikovať na všetky výrobky na trhu,“ vysvetľuje Hana Hoffmannová.

Má to veľké ALE

Ako však z organizácie upozornili, to, že niektoré výrobky deklarujú, že neobsahujú PFAS, konkrétne napríklad kyselinu perfluoroktánovú, jednu z najznámejších PFAS, neznamená to, že neobsahuje iné látky. To môže byť pre spotrebiteľov mätúce. A aj keď testy v prípade daných výrobkov nepotvrdili PFAS po poškodení a varení na panvici, je potrebné, aby spotrebitelia boli obozretní a opatrní. „Povrchy panvíc by nemali byť poškodené a rozhodne by sa nemali zahrievať
naprázdno, teda bez oleja či jedla. Pri prehriatí nad 260 °C môže začať dochádzať k
odparovaniu PFAS z povrchu panvice. Zvlášť rizikové je rýchle zahrievanie prázdnej panvice, pri ktorom teplota jej povrchu veľmi rýchlo rastie a chýba na ňom olej, ktorý by mohol výpary
aspoň čiastočne vstrebať,“ radí Hana Hoffmannová z dTestu. 

Okrem toho, Európska únia si riziká spojené s PFAS uvedomuje a chystá legislatívne zmeny. Od
1. januára 2026 začne platiť zákaz používania týchto látok v niektorých výrobkoch dennej potreby, napríklad v textile alebo obuvi. Od roku 2030 sa zákaz rozšíri aj na ďalšie typy textílií. Kuchynské nepriľnavé panvice však zatiaľ zostávajú mimo regulácie, a to pravdepodobne kvôli silnému lobbingu zo strany výrobcov. 

