Pozor na tento sprchový gél! Hygienici varujú pred nebezpečným výrobkom z Talianska

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečný kozmetický výrobok, ktorý našiel na slovenskom trhu. Ide o sprchový gél z Talianska. Uvedený výrobok nie je bezpečný z dôvodu prekročeného celkového počtu mikroorganizmov a prítomnosti ďalších mikroorganizmov. Informoval o tom odbor komunikácie ÚVZ SR.
Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov. Ďalej vo výrobku bola zistená prítomnosť mikroorganizmov Pseudomonas aeruginosa a Pantoea sp. Použitie vyššie uvedeného výrobku môže podľa ÚVZ viesť k podráždeniu, najmä pri aplikácii na citlivú alebo porušenú pokožku, sliznice alebo do oblasti očí. ÚVZ SR nahlásil tento výrobok do systému Safety Gate (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch).