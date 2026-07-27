Bratia Tateovci zostávajú za mrežami: Čakajú na rozhodnutie o vydaní do Británie

MIAMI - Influenceri Andrew a Tristan Tateovci ostanú v americkej väzbe ešte najmenej dva týždne až do ďalšieho pojednávania o ich vydaní do Spojeného kráľovstva, kde čelia obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Informuje agentúra AP.
Influenceri sa v pondelok pred súd osobne nedostavili. Najbližšie pojednávanie je naplánované na 13. augusta. Bratov zadržali 18. júla v Miami na základe žiadosti britskej prokuratúry o ich vydanie. Ich advokáti žiadajú americkú vládu, aby im poskytla dokumenty o vydaní od Spojeného kráľovstva. „Nemajú nič iné ako obvinenia. Teraz je to len ich slovo proti nášmu slovu,“ uviedol ich právny zástupca v USA Joseph McBride.
Andrew Tate a jeho brat Tristan, bývalí profesionálni kickboxeri, majú milióny sledovateľov na sociálnych sieťach. Množstvo fanúšikov, najmä medzi mladými mužmi a chlapcami, si získali predvádzaním životného štýlu plného luxusu a otvorenej nenávisti voči ženám, priblížila AP.
Bratia majú dvojaké občianstvo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva a v roku 2016 sa presťahovali do Rumunska. Tam ich v roku 2022 zadržali pre obvinenia z účasti na plánoch lákania žien s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Obaja to odmietajú a ich prípad nepokročil vzhľadom na právne a procesné nezrovnalosti. V roku 2024 na nich na podnet britskej polície vydali európsky zatykač.
Doterajšie obvinenia v Británii súvisia s podozrením zo zneužívania žien v rokoch 2012 až 2015 v oblasti severne od Londýna, kde bratia vyrastali. Ich právnici uviedli, že vinu popierajú. Bratia Tateovci neustále odmietajú obvinenia zo zneužívania a obchodovania s ľuďmi s tvrdením, že ich násilné a mizogýnne výroky boli vytrhnuté z kontextu alebo boli mienené ako žart.