Tvrdý úder pre poslankyne, ktoré kritizujú Tatea: Erik Kaliňák zverejnil slová mladej Slovenky

BRATISLAVA - Na slovenskej politickej scéne sa rozpútal mimoriadne ostrý konflikt, v ktorom lietajú obvinenia z obhajoby násilia na ženách aj z čistého pokrytectva. Do slovného ringu sa postavil europoslanec a šéf zboru poradcov premiéra Erik Kaliňák (Smer-SD) a zástupkyne opozičných strán. Jablkom sváru sa stalo plánované stretnutie s celosvetovo známym a kontroverzným influencerom Andrewom Tateom.
Celú kauzu odštartovalo vyhlásenie Erika Kaliňáka pre Denník N, ktorý potvrdil, že sa plánuje opäť stretnúť s Andrewom Tateom, obvineným v Rumunsku z obchodovania s ľuďmi. Kaliňák argumentuje tým, že Tate má zaujímavé názory, medzinárodné kontakty a navnímané fungovanie svetovej politiky, čo považuje za výhodné pre svoju prácu.
Tieto slová vyvolali okamžitú a búrlivú reakciu naprieč opozičným spektrom. Poslankyne z Progresívneho Slovenska, SaS, KDH, Za ľudí a Demokratov ostro skritizovali toto konanie. Beáta Jurík (PS) uviedla, že Kaliňákovi ide iba o lajky a obdiv takzvanej manosféry, pričom sa vysmieva obetiam sexuálneho násilia. Poslankyňa sa rozhodla podať trestné oznámenie za obchodovanie s ľuďmi a vyzvala ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby zabezpečil pre Tatea zákaz vstupu na Slovensko.
Kaliňák vracia úder
Erik Kaliňák na tieto útoky reagoval zverejnením videa, kde obvinenia opozičných poslankýň rázne odmietol. Celý prípad údajného týrania mladej Slovenky zo strany Tatea, na ktorý opozícia poukazovala, označil za desať rokov staré domáce porno. Vyhlásil, že jemu osobne je úplne jedno, čo kto robí vo svojej vlastnej spálni.
Na obranu svojich tvrdení pustil vo videu priame vyjadrenie spomínanej Slovenky Bibiany, ktorá verejne deklaruje, že v jej prípade nešlo o žiadne týranie a odmieta status obete. Podpredseda Smeru na záver celej reakcie dodal prekvapujúcu informáciu – Slovenka a Andrew Tate sa podľa jeho slov nedávno zosobášili a aktuálne všetkých „pozdravujú z Dubaja“.