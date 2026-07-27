Norbert Daniš: Ruah - piano solo tour SK

Klavirista zo Slovenska s medzinárodným presahom prináša koncert, o ktorom diváci hovoria ako o okamihu, ktorý sa dotkol ich duše.
Predstavte si koncertnú sálu, v ktorej nie sú svetelné efekty ani pompézna šou. Iba jeden muž, jeden koncertný klavír a hudba, ktorá dokáže zastaviť čas. Presne taký je RUAH – nový autorský projekt výnimočného slovenského klaviristu Norberta Daniša.
Po úspešných medzinárodných projektoch BLESSED a LUMINA, ktoré si získali publikum doma aj v zahraničí,prichádza Norbert Daniš s koncertom postaveným na tom najvzácnejšom – na skutočnom umeleckom majstrovstve, emócii a sile hudby. Jeden klavír. Jeden popredný interpret. Milión emócií.
RUAH – slovo znamenajúce dych, vánok či vietor – je hudobnou cestou od najjemnejších intímnych momentovaž po epickú silu, ktorá naplní celý priestor. Norbert Daniš v ňom dokazuje, že na vytvorenie nezabudnuteľného zážitku nepotrebuje nič navyše. Stačíjeho hudba, jeho ruky a klavír, ktorý pod jeho dotykom doslova ožíva. „Skutočné majstrovstvo je, keď na pódiu stojí len jeden muž, jeden klavír a človek odchádza z koncertu s nezabudnuteľným zážitkom, ktorý sa dotkol jeho duše,“ uviedla návštevníčka jedného z jeho koncertov. Práve preto sa diváci na koncerty Norberta Daniša pravidelne vracajú. Neprichádzajú iba počúvať hudbualebo sledovať scénu. Prichádzajú zažiť okamih, ktorý v nich zostáva aj po koncerte.
Počas večera zaznejú Norbertove nové autorské skladby aj obľúbené koncertné diela ako Adonai, Blessed,Ruah či Lumina. Publikum čakajú jemné kontemplatívne pasáže aj virtuózne momenty, ktoré naplno odhalia výnimočný talent jedného z najvýraznejších slovenských klaviristov svojej generácie.
Norbert Daniš sa klavíru venuje od štyroch rokov. Je laureátom domácich aj medzinárodných súťaží a ako prvý slovenský klavirista sa stal členom prestížnej PETROF Art Family. Profesor Lapšanský o ňom povedal: „Norberta Daniša radím medzi najtalentovanejších klaviristov svojej generácie.“
Prezidentka spoločnosti PETROF Zuzana Ceralová Petrofová dodala: „Na Slovensku a v Česku sú len dvaja klaviristi, pod rukami ktorých naše klavíry PETROF doslova spievajú. Jedným z nich je Norbert Daniš.“
RUAH nie je koncert, ktorý sa snaží ohúriť veľkoleposťou. Je to stretnutie s hudbou v jej najčistejšejpodobe. Koncert, z ktorého si neodnesiete iba fotografiu či video, ale pocit, na ktorý budete spomínať eštedlho po poslednom tóne. Kapacita koncertných sál je zámerne obmedzená, aby zostala zachovaná výnimočná blízkosť medzi interpretom, nástrojom a publikom.
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Začiatok koncertu: 18:00
Predpokladané ukončenie: približne 19:30
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