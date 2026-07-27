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Brutálna vražda mladej tehotnej ženy: Pred smrťou ju mučili a z tela jej vyrezali plod!

María Camila Potosí sa tešila na bábätko
María Camila Potosí sa tešila na bábätko (Zdroj: X)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

CALI – Kolumbiou otriasol mimoriadne brutálny prípad. Telo 21-ročnej ženy, ktorá bola v ôsmom mesiaci tehotenstva, našli po niekoľkých dňoch pátrania. Forenzní experti zistili, že v jej tele už nebolo nenarodené dieťa, po ktorom úrady naďalej intenzívne pátrajú.

Odišla na vyšetrenie, domov sa už nevrátila

María Camila Potosí zmizla 16. júla v kolumbijskom meste Cali. Dvadsaťjedenročná žena bola v ôsmom mesiaci tehotenstva a podľa rodiny odišla potvrdiť termín posledného predpôrodného vyšetrenia. Bezpečnostné kamery ju naposledy zachytili, ako nastupuje na motocykel, ktorý šoférovala žena. Tá sa medzičasom stala hlavnou osobou záujmu vyšetrovateľov. O prípade informoval kolumbijský denník El País Colombia.

Po štyroch dňoch pátrania našli telo mladej ženy neďaleko rieky Meléndez na juhu mesta. Podľa výsledkov predbežného vyšetrovania nieslo známky mučenia a viacnásobných bodných poranení.

Rodina sa upína k jedinej nádeji

Prípad nabral ešte desivejší rozmer po súdnej pitve. Rodina uviedla, že podľa informácií od forenzných lekárov sa v tele zavraždenej ženy nenachádzalo dieťa, ktoré mala podľa lekárov porodiť 12. augusta.

„Keď sme vybavovali potrebné dokumenty, spýtala som sa, či mala dieťa stále v tele. Odpovedali mi, že nie. To mi dalo nádej, že moja vnučka možno ešte žije,“ povedala matka obete Alba Rubí Gómez pre miestne médiá.

Rodina dievčatko pomenovala Alahia a verí, že sa ho podarí nájsť živé.

Vyšetrovatelia preverujú viacero stôp

Vyšetrovanie vedie kolumbijská prokuratúra spolu s políciou. Detektívi analyzujú kamerové záznamy, vypočúvajú svedkov a preverujú pohyb ženy, ktorá viezla obeť na motocykli. Podľa výpovedí príbuzných sa obe spoznali približne pred dvoma mesiacmi v programe pomoci tehotným ženám, pričom podozrivá počas vyšetrovania viackrát zmenila svoju verziu udalostí.

Kolumbijské úrady zatiaľ nepotvrdili motív zločinu ani to, čo sa stalo s nenarodeným dieťaťom. Miestna samospráva medzitým vypísala odmenu za informácie, ktoré by mohli viesť k objasneniu prípadu a nájdeniu dieťaťa.

Viac o téme: PlodDieťaVraždaKolumbiaTehotnáMaría Camila Potosí
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