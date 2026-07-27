Brutálna vražda mladej tehotnej ženy: Pred smrťou ju mučili a z tela jej vyrezali plod!

CALI – Kolumbiou otriasol mimoriadne brutálny prípad. Telo 21-ročnej ženy, ktorá bola v ôsmom mesiaci tehotenstva, našli po niekoľkých dňoch pátrania. Forenzní experti zistili, že v jej tele už nebolo nenarodené dieťa, po ktorom úrady naďalej intenzívne pátrajú.
Odišla na vyšetrenie, domov sa už nevrátila
María Camila Potosí zmizla 16. júla v kolumbijskom meste Cali. Dvadsaťjedenročná žena bola v ôsmom mesiaci tehotenstva a podľa rodiny odišla potvrdiť termín posledného predpôrodného vyšetrenia. Bezpečnostné kamery ju naposledy zachytili, ako nastupuje na motocykel, ktorý šoférovala žena. Tá sa medzičasom stala hlavnou osobou záujmu vyšetrovateľov. O prípade informoval kolumbijský denník El País Colombia.
Po štyroch dňoch pátrania našli telo mladej ženy neďaleko rieky Meléndez na juhu mesta. Podľa výsledkov predbežného vyšetrovania nieslo známky mučenia a viacnásobných bodných poranení.
Rodina sa upína k jedinej nádeji
Prípad nabral ešte desivejší rozmer po súdnej pitve. Rodina uviedla, že podľa informácií od forenzných lekárov sa v tele zavraždenej ženy nenachádzalo dieťa, ktoré mala podľa lekárov porodiť 12. augusta.
„Keď sme vybavovali potrebné dokumenty, spýtala som sa, či mala dieťa stále v tele. Odpovedali mi, že nie. To mi dalo nádej, že moja vnučka možno ešte žije,“ povedala matka obete Alba Rubí Gómez pre miestne médiá.
Rodina dievčatko pomenovala Alahia a verí, že sa ho podarí nájsť živé.
Vyšetrovatelia preverujú viacero stôp
Vyšetrovanie vedie kolumbijská prokuratúra spolu s políciou. Detektívi analyzujú kamerové záznamy, vypočúvajú svedkov a preverujú pohyb ženy, ktorá viezla obeť na motocykli. Podľa výpovedí príbuzných sa obe spoznali približne pred dvoma mesiacmi v programe pomoci tehotným ženám, pričom podozrivá počas vyšetrovania viackrát zmenila svoju verziu udalostí.
Kolumbijské úrady zatiaľ nepotvrdili motív zločinu ani to, čo sa stalo s nenarodeným dieťaťom. Miestna samospráva medzitým vypísala odmenu za informácie, ktoré by mohli viesť k objasneniu prípadu a nájdeniu dieťaťa.