Markizácka exmoderátorka vytiahla FOTO staré vyše 20 rokov: Čože? Veď vyzerá ako Angelina Jolie!

BRATISLAVA - Bývalá markizácka moderátorka Lenka Šóšová vytiahla z archívu poriadne nostalgické zábery. Vznikli ešte v roku 2005 a dnes pri nich mnohým udrel do očí najmä jeden detail – jej výrazná podobnosť s hollywoodskou hviezdou Angelina Jolie.
Výrazné oči, tmavé vlasy a tajomný pohľad. Na fotografiách z obdobia spred viac ako dvoch desaťročí pôsobí Lenka ako filmová diva a niektorým fanúšikom okamžite pripomenula práve predstaviteľku legendárnej postavy Olympias.
Moderátorka sa na sociálnej sieti vrátila do roku 2005, keď vzniklo špeciálne fotenie inšpirované hollywoodskym veľkofilmom. Pred objektívom fotografa vtedy vznikla séria tituliek, v ktorých sa Lenka premenila na matku Alexandra Veľkého.
„Písal sa rok 2005. Ani sa mi nechce veriť, že od tohto fotenia ubehlo už 21 rokov. Pred objektívom fotografa vznikla séria tituliek inšpirovaných filmovým plátnom a ja som stvárnila Olympias z filmu Alexander, ktorú hrala Angelina Jolie,“ zaspomínala si Šóšová pri zverejnení záberov.
Líčenie, účes aj celková atmosféra fotenia pripomínajú obdobie, keď Angelina Jolie zažiarila v historickej snímke Alexander Veľký z roku 2004. Na archívnych záberoch pôsobí Lenka ako filmová diva – s výrazným pohľadom, elegantným stylingom a poriadnou dávkou dramatickosti.
Film Alexander Veľký patril začiatkom milénia medzi výrazné filmové projekty a Angelina Jolie v ňom ako Olympias vytvorila jednu zo svojich nezabudnuteľných postáv. O rok neskôr sa touto rolou nechala inšpirovať aj Lenka Šóšová a pred objektívom vytvorila vlastnú verziu filmovej hrdinky.
Po viac ako dvoch desaťročiach tak ukázala zábery, ktoré nestratili nič zo svojej atmosféry. A reakcia fanúšikov? Jednoznačná – Lenka Šóšová mala v roku 2005 poriadne hollywoodsky šmrnc.
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