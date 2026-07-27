Rumunsko vyhostilo zamestnanca ruskej ambasády: Z Moskvy si povolá aj svojho veľvyslanca

BUKUREŠŤ - Rumunsko si v pondelok predvolalo ruského veľvyslanca v Bukurešti Vladimira Lipaeva v rámci „dôraznej reakcie“ na opakované narušenia vzdušného priestoru krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí sa v súvislosti s týmito incidentami rozhodlo vyhostiť jedného zamestnanca ruskej ambasády. Bukurešť zároveň potvrdila, že povolá svojho veľvyslanca v Moskve späť do vlasti na konzultácie.
Počas stretnutia bola ruskému veľvyslancovi formálne odovzdaná diplomatická nóta, v ktorej bol informovaný „o rozhodnutí vyhlásiť člena misie Ruskej federácie v Bukurešti za nežiaducu osobu s požiadavkou, aby opustil rumunské územie do piatich dní,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.
Vzdušný priestor Rumunska narušili v piatok aj počas víkendu cudzie bezpilotné lietadlá, ktoré armáda zostrelila. Krajina zdieľa vyše 600-kilometrovú hranicu s Ukrajinou a ruské drony narušili jej vzdušný priestor od začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 už viackrát. Až do piatku však Bukurešť žiadny dron nezostrelila. Podľa ministerstva boli ruskému diplomatovi na stretnutí predložené úlomky dronu, ktorý bol zničený na rumunskom území. Prokuratúra oficiálne potvrdila, že nájdené súčasti sú ruského pôvodu.
„Rumunská strana zdôraznila, že Ruská federácia nesie plnú zodpovednosť za všetky tieto závažné incidenty a za zhoršenie bezpečnostnej situácie v regióne,“ potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí v tlačovej správe zaslanej agentúre Agerpres. „Počas stretnutia vyjadrila rumunská strana dôrazný protest proti týmto nezákonným a nezodpovedným krokom a jasne uviedla, kto za ne nesie zodpovednosť. Zdôraznila, že je absolútne neprijateľné a neúnosné, aby Ruská federácia pokračovala v porušovaní vzdušného priestoru Rumunska, ktorý je zároveň vzdušným priestorom Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie (EÚ),“ dodalo ministerstvo. Podľa rezortu diplomacie bude Rumunsko naďalej úzko koordinovať svoju reakciu so svojimi spojencami z NATO a partnermi z EÚ. Krajina je naďalej pevne odhodlaná prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu svojej národnej bezpečnosti a svojich občanov.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom stanovisku vyhlásilo, že „kategoricky odmieta tieto nepodložené obvinenia“. Krok Rumunska označilo za „novú inscenovanú propagandu“ a zároveň kritizovalo jeho „neúnosnú“ podporu Ukrajiny. „Neboli predložené žiadne dôkazy o ruskom pôvode týchto dronov... Toto neopodstatnené vyhostenie ruského diplomata nezostane bez odozvy,“ dodal rezort.