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Luxus, ženy, väzenia a vážne obvinenia: Najväčšie škandály bratov Tateovcov, ktorí provokujú celý svet

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(Zdroj: Twitter.com/Andrew Tate)
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MIAMI - Ak existujú internetové celebrity, ktoré dokážu rozdeliť ľudí na dva nezmieriteľné tábory, sú to práve Andrew a Tristan Tateovci. Jedni ich považujú za symbol úspechu a nekompromisnej mužnosti, druhí ich za označujú zhubný a nebezpečný fenomén sociálnych sietí. Ich život je prehliadkou drahých áut, súkromných lietadiel, luxusných víl a nekonečných provokácií. Za blyšťavým pozlátkom sa však skrýva séria škandálov, aké nemajú v influencerskom svete obdoby.

Najväčší otras prišiel koncom roka 2022, keď rumunská polícia vtrhla do ich luxusného sídla neďaleko Bukurešti. Andrew a Tristan boli zadržaní spolu s ďalšími dvoma ženami pre podozrenia z obchodovania s ľuďmi, znásilnenia a vytvorenia organizovanej zločineckej skupiny.

Luxus, ženy, väzenia a
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Profimedia)

Podľa vyšetrovateľov mali ženy lákať do Rumunska pod zámienkou romantických vzťahov a následne ich nútiť vytvárať platený erotický obsah. Bratia všetky obvinenia od začiatku odmietajú a tvrdia, že ide o politicky motivovaný hon na ich osoby. Proces sa vlečie už niekoľko rokov a prípad sprevádzajú nové vyšetrovania aj procesné spory.

Kým sa riešil rumunský prípad, prišiel ďalší šok. Britská prokuratúra oznámila sériu trestných obvinení týkajúcich sa údajných skutkov z rokov 2010 až 2017. Medzi nimi figurujú obvinenia zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi či ublíženia na zdraví. Bratia opäť všetko popierajú.

Aktuálne boli navyše zadržaní v Miami na základe britskej žiadosti o vydanie, čím sa ich právne problémy ešte viac skomplikovali. O ich ďalšom osude rozhodujú súdy a právne konania pokračujú.

Video, ktoré ich prenasleduje dodnes

Andrew Tate sa dostal do povedomia už v roku 2016, keď účinkoval v britskej reality šou Big Brother. Jeho pôsobenie sa však skončilo bleskovo po zverejnení videa, na ktorom udiera ženu opaskom.

Andrew tvrdil, že išlo o dobrovoľnú sexuálnu hru medzi partnermi a žena to neskôr potvrdila. Napriek tomu televízia s ním okamžite ukončila spoluprácu a jeho meno sa prvýkrát dostalo na titulné stránky médií po celom svete.

Kráľ toxickej mužnosti

Ak niečo Andrew Tate ovláda dokonale, je vyvolávanie kontroverzie. Preslávili ho výroky o ženách, vzťahoch či mužskej dominancii, ktoré mnohí označili za misogýnne a nebezpečné.

Tvrdil napríklad, že ženy nesú časť zodpovednosti za sexuálne napadnutie alebo že patria mužom. Tieto vyjadrenia vyvolali obrovské pobúrenie a odborníci upozorňovali, že môžu negatívne ovplyvňovať najmä mladých chlapcov.

Výsledkom boli zákazy na viacerých sociálnych sieťach vrátane Facebooku, Instagramu, TikToku či YouTube. Niektoré platformy mu neskôr účty obnovili alebo sa jeho obsah začal šíriť prostredníctvom fanúšikovských profilov.

Biznis, ktorý rozdelil internet

Bratia zarobili milióny na online kurzoch a projektoch ako Hustlers University či neskoršia The Real World. Sľubovali, že naučia mužov zarábať veľké peniaze, obchodovať s kryptomenami alebo vybudovať vlastné podnikanie.

Luxus, ženy, väzenia a
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Twitter.com/Greta Thunberg)

Kritici však tvrdili, že celý systém fungoval ako agresívny affiliate marketing, v ktorom účastníci šírili Tateov obsah výmenou za provízie. Práve vďaka tomu boli videá bratov doslova zaplavené sociálne siete.

Vojna s Gretou Thunberg

Koncom roka 2022 sa Andrew Tate rozhodol pochváliť svojou zbierkou športových áut ekologickej aktivistke Grete Thunbergovej. Tá mu odpovedala jedinou ironickou vetou, ktorá sa okamžite stala internetovým hitom.

Ich slovná prestrelka obletela celý svet a výrazne prispela k tomu, že sa meno Andrewa Tatea opäť dostalo medzi najdiskutovanejšie témy na internete.

Luxus, ženy, väzenia a
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: SITA/Danny Lawson/PA via AP, Twitter.com/Andrew Tate)

Luxus ako životný štýl

Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Rolls-Royce, súkromné lietadlá, hodinky za státisíce eur a vily pripomínajúce paláce. Tateovci si vybudovali imidž mužov, ktorí majú všetko, po čom ostatní túžia.

Práve tento okázalý životný štýl im priniesol milióny fanúšikov. Zároveň sa však stal predmetom skúmania úradov, ktoré počas vyšetrovania zaistili časť ich majetku. Bratia tvrdia, že všetok ich majetok pochádza z legálnych podnikateľských aktivít.

Luxus, ženy, väzenia a
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Profimedia.sk)

Fenomén, ktorý neprestáva šokovať

Andrew a Tristan Tateovci zostávajú jednými z najkontroverznejších influencerov súčasnosti. Na jednej strane ich milióny ľudí obdivujú ako symbol bohatstva a sebavedomia, na druhej strane čelia mimoriadne vážnym obvineniam vo viacerých krajinách.

Dôležité je pripomenúť, že hoci proti nim prebieha viacero trestných konaní a vyšetrovaní, v mnohých prípadoch ešte nepadol právoplatný rozsudok. Bratia všetky obvinenia odmietajú a naďalej tvrdia, že sú nevinní.

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