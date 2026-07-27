Šokujúce zábery z pláže: VIDEO Ženy vošli do mora a potom.... Fuj, to myslia vážne? Ľudia sú znechutení

ŠTOKHOLM – Krátke video zo Švédska vyvolalo na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. Zachytáva skupinu žien, ktoré si počas kúpania holia nohy priamo v mori. Kým jedni ich správanie označujú za nechutné, iní tvrdia, že nejde o nič výnimočné.
Obyčajné holenie rozpútalo vášnivú debatu
Virálne video zverejnené na sociálnych sieťach zachytáva niekoľko žien, ktoré počas pobytu pri mori vytiahli žiletky a začali si holiť nohy priamo vo vode. Zábery sa rýchlo rozšírili internetom a vyvolali tisíce reakcií. Upozornil na ne poľský portál Fakt, ktorý upozornil, že video rozpútalo ostrú diskusiu medzi používateľmi sociálnych sietí.
Mnohým komentujúcim prekážalo, že sa ženy holili na mieste, kde sa kúpali aj ďalší ľudia. Kritici ich správanie označili za nehygienické a nevhodné.
Iní problém nevidia
Pod videom sa však objavili aj úplne opačné názory. Časť používateľov tvrdila, že holenie vo vode nepredstavuje zdravotné riziko a že pobúrenie je zbytočné.
Niektorí dokonca argumentovali tým, že ľudia sa v mori bežne sprchujú, umývajú alebo z tela zmývajú opaľovacie krémy, takže holenie podľa nich nie je ničím výnimočné.
Odborníci odporúčajú opatrnosť
Hoci video pobavilo milióny ľudí, dermatológovia vo všeobecnosti neodporúčajú holiť sa vo verejných vodách. Po holení totiž na pokožke vznikajú drobné ranky, cez ktoré sa môže ľahšie dostať infekcia, najmä ak voda nie je úplne čistá. Navyše odrezané chĺpky a zvyšky peny môžu obťažovať ostatných návštevníkov.
Niekoľkosekundový záznam vyvolal na internete oveľa väčšie emócie, než jeho autorky pravdepodobne očakávali.