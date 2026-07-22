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Kľúčové rokovania v EÚ o ďalších sankciách proti Rusku: Dohodu opäť brzdia výhrady Grécka

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRUSEL - Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa v stredu v Bruseli opäť pokúsia dosiahnuť dohodu o 21. balíku sankcií proti Rusku za jeho vojnu na Ukrajine. Hoci diplomati naďalej očakávajú jeho schválenie, viaceré navrhované opatrenia boli počas rokovaní zmiernené alebo úplne vypustené a konečná podoba balíka zostáva neistá. Najväčšou prekážkou zostáva Grécko.

Rokovanie stálych predstaviteľov členských štátov pri EÚ sa začne o 10.00 h a nadviaže na trojdňové neúspešné rokovania z minulého týždňa. Grécko naďalej žiada zmierniť návrh zakazujúci spoločnostiam z EÚ prepravovať ruský skvapalnený zemný plyn (LNG) do tretích krajín. Atény argumentujú, že zákaz by poškodil európske firmy zapojené do prepravy ruského LNG, zatiaľ čo zákazky by len prevzali konkurenti z krajín mimo Únie. Grécky veľvyslanec podľa portálu Politico zároveň upozornil, že niektoré plavidlá by sa mohli preregistrovať pod vlajky tretích krajín, čím by sa nové pravidlá stali ešte ťažšie vymáhateľnými.

Spornou zostáva aj otázka predĺženia platnosti cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel, voči ktorému mali výhrady aj Malta a Cyprus. Diplomati však očakávajú, že táto časť balíka bude schválená, ak sa podarí vyriešiť grécke námietky týkajúce sa LNG. Ak by sa členské štáty nedohodli do 23. júla, cenový strop by sa vzhľadom na rast cien ropy po eskalácii konfliktu na Blízkom východe zvýšil približne na 58 dolárov za barel. Rusko ako významný vývozca plynu by z toho profitovalo.

Odpojenie ďalších ruských bánk

Napriek úpravám balík obsahuje viacero významných opatrení. Počíta s odpojením ďalších desiatok ruských bánk od medzinárodného platobného systému SWIFT, rozšírením sankčného zoznamu o viac než 250 osôb, ako aj s ďalšími opatreniami zameranými na ruskú tieňovú flotilu a vojenský priemysel.

Naopak, z návrhu vypadol zákaz dovozu ruských rýb po námietkach krajín, ktoré upozorňovali na možné zvýšenie cien a negatívny dosah na európsky spracovateľský priemysel. Zo sankčného zoznamu bol vypustený aj patriarcha ruskej pravoslávnej cirkvi Kirill po výhradách Bulharska, ale aj Talianska. Francúzsko a Taliansko zároveň presadili zmiernenie plánovaných obmedzení voči bývalým príslušníkom ruských ozbrojených síl s odôvodnením, že mechanizmus zákazu ich vstupu do EÚ ešte nie je dostatočne pripravený.

Stáli predstavitelia členských štátov budú v stredu diskutovať aj o možných obchodných obmedzeniach na dovoz tovaru z nelegálnych izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Ministri zahraničných vecí minulý týždeň nedospeli ku konsenzu, preto sa otázka vrátila na úroveň veľvyslancov. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová nevylúčila ani zvolanie mimoriadneho zasadnutia ministrov zahraničných vecí počas leta.

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