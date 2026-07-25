Obrovské NEŠŤASTIE: Do rodinného domu vpálilo malé lietadlo, došlo k SMRTI a nastala evakuácia!

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BERLÍN – Najmenej jeden človek prišiel v sobotu o život pri zrútení malého lietadla na rodinný dom v severnom Nemecku. Po ďalšej osobe pátrali záchranári, oznámila miestna polícia. Informovala o tom agentúra AP.
Lietadlo z dosiaľ neznámych príčin stratilo výšku a narazilo do strechy rodinného domu v obci Ganderkesee v Dolnom Sasku, uviedla polícia v neďalekom Oldenburgu. Na palube boli podľa nej dvaja ľudia. Obyvatelia domu v čase havárie neboli doma, informovala agentúra DPA.
Na miesto privolali krízový intervenčný tím na podporu ľudí, ktorí boli svedkami nehody. Z bezpečnostných dôvodov v celej ulici dočasne prerušili dodávku elektriny a evakuovali obyvateľov domov z okolia 100 metrov od miesta zrútenia lietadla.
(Zdroj: X/Blickch)