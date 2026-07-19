Čo sa deje s lietadlom pri turbulenciách? V TOMTO prípade sa začnite báť!

BRATISLAVA - Postrach všetkých, ktorí majú strach, alebo minimálne rešpekt z lietania - turbulencie. V čase letných dovoleniek leteckú prepravu často využívajú aj ľudia, ktorí nie sú na lietanie zvyknutí a veľmi ho neobľubujú. O to väčší strach môžu mať s prípadných turbulencií, ktorým sa počas letu len málokedy dá vyhnúť. Je však skutočne dôvod na obavy? Ako vlastne vznikajú a čo sa počas nich deje s lietadlom?
Meteorológovia z SHMÚ vysvetlili, že medzi hlavné zdroje pre vznik turbulencie patrí konvekcia a strih vetra. "Konvektívna (alebo aj termická) turbulencia vzniká pri nestabilnom zvrstvení atmosféry vertikálnou cirkuláciou. Najvýraznejšie konvektívne prúdy sú vo vnútri a pod kopovitou oblačnosťou typu Cumulus," uviedli.
Najnebezpečnejšie turbulentné prúdenie pre leteckú dopravu sa vyskytuje v búrkovej oblačnosti Cumulonimbus, s ktorou sa spájajú aj silné zostupné pohyby vzduchu „downdraft/downburst“ (častokrát spojené so zrážkami), ktorých prítomnosť počas pristávacieho manévru lietadla môže viesť k fatálnym následkom. Príkladom je let Delta191 z augusta 1985.
Strih vetra
Strih vetra môžeme definovať ako zmenu vektora rýchlosti v jednotlivých vrstvách vertikálneho stĺpca. Zjednodušene povedané, vyjadruje zmenu rýchlosti a smeru vetra s narastajúcou výškou. Pre leteckú dopravu predstavuje veľké nebezpečenstvo, najmä pri letoch v nízkych hladinách.
Výraznejší strih vetra môže v atmosfére spôsobiť viacero faktorov:
- Mechanická turbulencia vzniká prakticky len kvôli strihu vetra, predovšetkým v blízkosti zemského povrchu. Je spôsobená trením premiestňujúceho sa vzduchu o zemský povrch a jej intenzita závisí od rýchlosti prúdenia, drsnosti zemského povrchu a stability teplotného zvrstvenia.
- Prítomnosť dýzového prúdenia v hraničnej vrstve troposféry spôsobuje výrazný strih vetra v stredných a vyšších letových hladinách a tu spravidla hovoríme o dynamickej turbulencii.
- CAT – „Clear air turbulence“, turbulencia čistého vzduchu, ktorá nie je sprevádzaná typickou oblačnosťou a spôsobuje ju práve napríklad už spomínaná prítomnosť dýzového prúdenia alebo rýchlo sa pohybujúca výšková brázda nízkeho tlaku, prípadne okraj výškovej tlakovej níže. Je typická najmä v zimnom polroku v izolovaných oblastiach, spravidla nad 4,5 km. Zvyčajne je táto oblasť niekoľko stoviek metrov vertikálna (30 km široká, 80 km dlhá).
Od slabej až po extrémne silnú
Turbulencie môžeme rozdeliť do viacerých kategórií. Pri slabej dôjde k nepatrnej zmene výšky lietadla. Cestujúci pociťujú mierny tlak bezpečnostných pásov. Pri miernych už evidujeme preťaženie 0,5 až 1 G. Dochádza k výraznejším výchylkám výšky lietadla, ale stále sú pod kontrolou. Cestujúci už môžu pociťovať väčší tlak bezpečnostných pásov a mať problémy pri chôdzi.
Pri silnej turbulencii už evidujeme preťaženie 2 G a veľké a náhle zmeny v polohe lietadla. Piloti môžu dokonca na krátky čas stratiť kontrolu nad lietadlom a pasažieri pociťujú silný tlak na bezpečnostný pás. Pri extrémne silných turbulenciách je už lietadlo pre pilotov neovládateľné. Môžu dokonca spôsobiť až poruchy v konštrukcii lietadla.
"V prípade očakávaného alebo nahláseného výskytu silnej turbulencie vydávame na pracovisku CMBO výstrahu SIGMET (Significant Meteorological Information výstražná správa, ktorá informuje o mieste a čase výskytu alebo predpokladanom výskyte vybraných meteorologických javov, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť leteckej dopravy na dráhe letu.)," uviedlo SHMÚ.
Turbulencie môže spôsobiť aj iné lietadlo
Okrem prírodných zdrojov môže spôsobiť turbulenciu aj väčšie dopravné lietadlo. "Jedná sa o tzv. turbulenciu v úplave (ang. wake turbulence) - nebezpečný vzdušný vír, ktorý vzniká za lietadlom v dôsledku vytvárania vztlaku na krídlach. Najväčšie riziko hrozí pri pristávaní, resp. vzlete menších lietadiel za väčšími, preto sa musia pri riadení leteckej dopravy dodržiavať medzi lietadlami povinné rozostupy. Avšak v januári 2017 sa v dôsledku silnej turbulencie v úplave odohral nad Arabským morom incident, ktorý sa skončil takmer tragicky," pripomenuli.