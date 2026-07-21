Provokácia pri britskom pobreží: Ruská loď strieľala ostrými v deň nástupu nového premiéra

LONDÝN - Ruská vojnová loď v pondelok uskutočnila v medzinárodných vodách pri britskom pobreží nácvik paľby ostrou muníciou. V utorok o tom informovali agentúra AFP a spravodajská televízia CNN.
Britské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že vojnová loď Neustrašimij vykonala cvičenie v medzinárodných vodách približne 40 námorných míľ (74 kilometrov) od prístavného mesta Plymouth v juhozápadnom Anglicku. Incident sa odohral v prvý deň funkčného obdobia premiéra Andyho Burnhama, ktorý po nástupe do úradu prisľúbil pokračovanie britskej podpory a pomoci Ukrajine. Hovorca ministerstva obrany pre CNN povedal, že britské Kráľovské námorníctvo cvičenie monitorovalo a naďalej pozorne sleduje aktivitu ruského plavidla, pričom je pripravené chrániť bezpečnosť Spojeného kráľovstva.
CNN uviedla, že posádka ruskej lode pred pondelkovým manévrom informovala britskú hliadkovú loď HMS Tyne o svojom zámere vykonať nácvik paľby ostrou muníciou a vyzvala ju, aby sa presunula do bezpečnejšej vzdialenosti. Cvičenie ruskej lode trvalo 30 minút. Nie je známe, aký typ zbraní bol počas neho použitý. Ruské ministerstvo obrany sa k týmto medializovaným správam zatiaľ nevyjadrilo. Bývalý veliteľ britskej armády Richard Dannatt v utorok uviedol, že toto cvičenie pri britskom pobreží bolo pre prezidenta Vladimira Putina spôsobom, ako demonštrovať vojenskú silu Ruska.
„Nie je náhoda, že sa ruská vojnová loď rozhodla vykonať cvičenie s ostrou streľbou v ten istý deň, keď sa Andy Burnham stal britským premiérom,“ povedal Dannatt pre Times Radio. „Toto je signál z Kremľa: sme tu a sme silní.“ Agentúra AFP pripomenula, že nejde o prvý prípad, keď prítomnosť ruskej lode v blízkosti pobrežia Spojeného kráľovstva vyvolala poplach. V júni ruská vojnová loď vypálila varovné výstrely v blízkosti jachty v Lamanšskom prielive, čo vtedajší britský premiér Keir Starmer označil za „hlboko znepokojujúce“.