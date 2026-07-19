Krvavý MASAKER v obchode: VIDEO Maskovaný strelec spustil streľbu, dve obete! Podozrivý je chlapec (15)

CAMPO MOURAO - Pokojnú atmosféru v obchode s rýchlym občerstvením v brazílskom meste Campo Mourão prerušila krvavá streľba. Maskovaný páchateľ bez varovania spustil paľbu na zákazníkov. Pri útoku zomreli dvaja muži a ďalší traja ľudia utrpeli zranenia. Polícia teraz intenzívne pátra po len 15-ročnom podozrivom.
Dramatický incident sa odohral v piatok (17. 7.) na juhu Brazílie, píše portál Bnews. Bezpečnostné kamery zachytili mladíka s kuklou na hlave, ako prichádza pešo k prevádzke s rýchlym občerstvením. Krátko nato vytiahol strelnú zbraň a začal strieľať dovnútra obchodu. Na záberoch vidieť vydesených ľudí, ktorí v panike utekajú alebo sa ukrývajú pod stolmi v snahe zachrániť si život.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že cieľom útoku bola 40-ročná žena. Tá utrpela strelné zranenia a vo vážnom stave ju previezli do nemocnice. Zatiaľ nie je známe, aký vzťah mala s podozrivým tínedžerom ani čo bolo motívom útoku.
Streľba si vyžiadala životy 43-ročného Marcia Bertholdiho Geralda a 38-ročného Michaela Zachytka Cavalcanteho. Zranenia utrpeli aj ďalší dvaja ľudia vo veku 23 a 41 rokov.
Polícia medzičasom spustila rozsiahlu pátraciu akciu po 15-ročnom podozrivom. Pri domovej prehliadke v jeho bydlisku našli drogy, výbušniny, dve nábojnice a zariadenia na rušenie signálu. Zadržaná bola aj matka mladíka, ktorú úrady obvinili z nedovoleného držania munície, drog, výbušnín a ďalších zakázaných predmetov.
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Majitelia obchodu Vip Empório, kde sa tragédia odohrala, vyjadrili hlboký smútok nad udalosťou a pozostalým adresovali úprimnú sústrasť. „V tejto chvíli smútku vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť rodinám obetí, zraneným aj všetkým, ktorých táto tragédia hlboko zasiahla. Zdieľame bolesť celej komunity a v modlitbách myslíme na obete, ich blízkych i všetkých, ktorí čelia následkom tejto tragédie,“ uviedlo vedenie predajne vo svojom vyhlásení.