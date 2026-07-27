(Zdroj: TASR/AP Photo/Lindsey Wasson)
SEATTLE - Pri streľbe v americkom meste Seattle zomreli najmenej dvaja ľudia. Ďalších päť osôb, vrátane dvojročného dieťaťa, utrpelo zranenia. Informovali o tom americké médiá.
K streľbe došlo v nedeľu okolo 18.00 h miestneho času (pondelok 3.00 h SELČ) na gastronomickom festivale Bite of Seattle. Polícia začala vyšetrovanie a vyzvala, aby sa ľudia miestu streľby vyhýbali. Motív činu podľa médií zatiaľ zostáva nejasný.
(Zdroj: TASR/Estan Wakonabo via AP)
Jeden zo svedkov uviedol, že na mieste bolo veľa ľudí a streľba vyvolala značný chaos. "Ľudia sa schovávali, strkali sa, padali na zem, prevracali sa kočíky," dodal.