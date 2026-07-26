Babiš po útoku na pochod LGBT v Berlíne: Je to odporný teror, viní aj migračnú politiku EÚ

PRAHA - Premiér Andrej Babiš (ANO) odsúdil sobotňajší útok na akciu za práva komunity LGBT+ v Berlíne. Vo vyjadrení pre ČTK ho označil za zbabelý a odporný teroristický čin. Všetky tieto útoky sú, žiaľ, dôsledkom neriadenej migrácie a politiky "Wir schaffen das", ktorú Európska únia dlhé roky uplatňovala, dodal premiér.
Išlo o terorizmus
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt dnes uviedol, že útok pri manifestácii za práva komunity LGBT+ v Berlíne bol podľa všetkého islamistický terorizmus. Vyžiadal si podľa neho jednu obeť na živote a 29 zranených, časť z nich vážne. Polícia v tejto súvislosti pátra po 21-ročnom Abdulovi B., ktorý sa narodil v roku 2005 v Nemecku a je nemeckým občanom. Korene má v Libanone, jeho matka získala nemecké občianstvo tri roky pred synovým narodením, uviedol Dobrindt.
"Je to strašné. Akýkoľvek takýto zbabelý a odporný teroristický čin musí každý normálny človek okamžite odsúdiť. Všetky tieto útoky sú žiaľ dôsledkom neriadenej migrácie a politiky Wir schaffen Das, ktorú Európska únia dlhé roky uplatňovala, "uviedol Babiš. Vetu "Wir schaffen das! "(Zvládneme to!), predniesla vtedajšia nemecká kancelárka Angela Merkelová v lete 2015, keď v Európe vrcholila migračná kríza. Chcela jej nemeckú verejnosť ubezpečiť, že zvládne výzvy spojené s prijatím a integráciou státisícov ľudí.
V sobotu krátko pred 22.00 h najazdila dodávka do ľudí v centrálnom berlínskom parku Tiergarten. V tom čase sa v centre nemeckej metropoly stále konala akcia na podporu práv komunity LGBT+, ktorá nesie názov Christopher Street Day (CSD). Popoludňajšieho pochodu hrdosti sa zúčastnili stovky tisíc ľudí. Účastníkom záverečnej manifestácie a osláv v centre mesta polícia po útoku nariadila, aby sa evakuovali. České ministerstvo zahraničia ČTK skôr oznámilo, že nemá žiadne informácie, že by sa útok v Berlíne nejako dotkol českých občanov.
Nenávisť nesmie mať v Európe miesto
Útok odsúdili aj zástupcovia opozičných Pirátov, hnutia STAN či ľudovcov. Predseda Starostov a nezávislých Vít Rakúšan uviedol, že nenávisť nesmie mať v Európe miesto. Podľa podpredsedu KDU-ČSL Václava Pláteníka musí mať v Európe každý možnosť slobodne a bezpečne využívať svoje právo pokojne sa zhromažďovať, demonštrovať aj pochodovať.Odsúdil útok aj všetko násilie motivované nenávisťou.