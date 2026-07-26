Vláda už vie o útoku na pochod LGBT+ viac: V Berlíne vraj vyčíňal islamistický terorizmus!

BERLÍN - Sobotňajší útok pri manifestácii za práva komunity LGBT+ v Berlíne bol podľa všetkého islamistický terorizmus. Novinárom to dnes povedal nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Útok si podľa neho vyžiadal jednu obeť na živote a 29 zranených.
Podozrivý útočník, 21-ročný Abdul B., je stále na úteku. Podľa Dobrindta ide o nemeckého občana s libanonskými koreňmi. V minulosti spáchal množstvo trestných činov, radikalizoval sa a pôsobil na berlínskej islamistickej scéne.
Podľa denníkov Bild a Spiegel sa muž vlani vybral na Blízky východ, kde sa neúspešne pokúsil pripojiť k IS. Následne bol tento rok v máji v Nemecku odsúdený za „prípravu závažného činu podvratného násilia“.
K incidentu došlo v sobotu večer
K incidentu došlo v sobotu večer na jednom z najväčších pochodov Pride v Európe. Krátko pred 22.00 h vrazilo biele auto do davu ľudí v berlínskom parku Tiergarten v centre mesta a následne narazilo do stromu. Podľa polície potom „jedna alebo viac“ osôb vystúpilo z vozidla a ušlo z miesta činu. Pri incidente zomrela jedna žena a 16 ďalších ľudí utrpelo zranenia, z toho traja život ohrozujúce. Pochod Pride bol po útoku predčasne ukončený a úrady jeho účastníkov požiadali, aby oblasť opustili. Incident odsúdili viacerí nemeckí politici, vrátane kancelára Friedricha Merza aj prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Vlády Holandska, Francúzska, Talianska, Švédska a Spojeného kráľovstva takisto vyjadrili šok a tento čin odsúdili.