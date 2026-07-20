AKTUÁLNE Ruský útok na nákladnú loď pri Odese zabil desať ľudí, uviedol ukrajinský úrad

KYJEV - Nedeľný ruský útok na nákladnú loď s kukuricou pri prístave Odesa zabil celkovo desať ľudí, uviedla dnes na Facebooku správa ukrajinských námorných prístavov. Ďalších osem námorníkov sa podľa nej podarilo zachrániť. Predchádzajúce informácie hovorili o šiestich obetiach ruského útoku na plavidlo a štyroch nezvestných. Loď sa plavila pod vlajkou Guiney-Bissau a podľa skorších informácií médií patrí tureckému majiteľovi.
Na palube bolo 17 členov posádky – občanov Sýrie a Indie – a tiež lodivod, uviedla správa prístavov. Pátracia a záchranná operácia podľa nej trvala celú noc a podarilo sa zachrániť osem členov posádky. „Žiaľ, desať ľudí vrátane lodivoda zahynulo,“ oznámil úrad, ktorý ruský útok na plavidlo označil za vojnový zločin namierený proti civilnej lodnej doprave, medzinárodnému obchodu a slobode plavby.
Ukrajinskí predstavitelia už skôr informovali o vzdušnom útoku na tureckú loď plaviacu sa pod vlajkou západoafrickej Guiney-Bissau, ktorú podľa nich Rusko zasiahlo pri Odese po naložení kukurice. Podľa ukrajinského ministra dopravy Mykolu Kalašnyka sú dvaja z ôsmich zachránených námorníkov zranení.
Ruské ministerstvo obrany v nedeľu na platforme Telegram tvrdilo, že jeho armáda celý deň útočila na ukrajinské prístavy a plavidlá „slúžiace záujmom“ ukrajinských ozbrojených síl. Zasiahnuté plavidlá podľa Moskvy prepravovali vojenský náklad. Podobné vyhlásenia strán konfliktu nemožno vo vojnových podmienkach bezprostredne nezávisle overiť.
Ukrajina sa už piaty rok bráni ruskej agresii. Súčasťou vojny sú aj boje na mori, kde sa terčom okrem vojenských plavidiel stávajú aj civilné lode. Zatiaľ čo Rusko podľa dostupných informácií zasahuje napríklad lode s obilím, Ukrajina útočí na tankery a plavidlá ruskej tieňovej flotily. Kyjev uvádza, že sa snaží predovšetkým obmedziť vývoz ruskej ropy, z ktorého Moskva financuje svoju vojnu. Ako tieňová flotila sa označujú lode, ktoré Rusko využíva na obchádzanie západných sankcií.