Napätie pred voľbami: Brazília odmietla víza americkej delegácii

SAO PAULO - Brazília odmietla vydať víza dvom americkým úradníkom, ktorí sa chceli stretnúť s brazílskymi volebnými orgánmi menej ako tri mesiace pred pravdepodobne tesnými prezidentskými voľbami, informuje o tom agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na diplomatický zdroj. Brazílsky zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že dôvodom tohto rozhodnutia je „riziko politického zneužitia“.
Sporný volebný systém
K tomuto kroku došlo po tom, ako pravicový kandidát Flávio Bolsonaro tento týždeň opäť vyslovil nepodložené tvrdenia, že elektronický volebný systém krajiny nie je bezpečný. Flávio Bolsonaro sa v sobotu oficiálne stal prezidentským kandidátom svojej Liberálnej strany (PL). Zdroj ďalej uviedol, že žiadosť USA bola podaná 20. júla, pričom obaja predstavitelia dúfali, že s miestnymi orgánmi budú môcť diskutovať o otázkach „slobody prejavu súvisiacej s voľbami“.
Pozornosť ľudí upútal fakt, že žiadosť o víza prišla v deň, keď sa Flávio Bolsonaro súkromne stretol so zahraničnými diplomatmi, a na stretnutí údajne spochybnil spoľahlivosť brazílskeho elektronického volebného systému, dodal zdroj. Otec Flávia Bolsonara, bývalý prezident Jair Bolsonaro, bol odsúdený za prípravu štátneho prevratu po prehre vo voľbách v roku 2022 a v súčasnosti si odpykáva 27-ročný trest v domácom väzení. Ministerstvo zahraničných vecí USA bezprostredne nereagovalo na žiadosť agentúry AFP o komentár k tejto veci.
Lula vedie prieskumy
Lula da Silva (80), ktorý v súčasnosti vedie v prieskumoch medzi voličmi, je prezidentom od roku 2023. Úrad hlavy štátu predtým zastával aj v rokoch 2003 - 2011. Je členom Strany pracujúcich (PT), ktorá ho podľa očakávaní oficiálne nominuje ako svojho kandidáta v auguste.
Prezidentské voľby v Brazílii, ktorá je najväčšou ekonomikou v Latinskej Amerike, sa budú konať 4. októbra. Na víťazstvo v prvom kole je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu hlasov, v opačnom prípade sa dvaja najúspešnejší kandidáti stretnú v druhom kole 25. októbra.