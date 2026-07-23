Toto fanúšikov nepotešilo: Slávny spevák zrušil koncert tesne pred začiatkom!

SAO PAOLO - Fanúšikovia Harryho Stylesa ostali sklamaní. Svetoznámy spevák len krátko pred plánovaným vystúpením zrušil koncert v brazílskom São Paule.
Fanúšikovia Harryho Stylesa v Brazílii sa vytúženého koncertu nedočkali. Populárny britský spevák len krátko pred vystúpením oznámil, že svoj koncert v São Paule ruší. Informovali o tom zahraničné médiá vrátane portálu The Hollywood Reporter. Dôvodom boli zdravotné komplikácie, ktorých presnú príčinu zatiaľ nezverejnil.
Organizátori informovali, že za zrušením koncertu stojí bližšie nešpecifikované ochorenie súvisiace s aktuálnym turné. Samotný Harry Styles ani jeho tím sa k spevákovmu zdravotnému stavu podrobnejšie nevyjadrili. Dobrou správou pre fanúšikov je, že interpret by mal podľa plánov vystúpiť už tento piatok na rovnakom štadióne.
Majitelia vstupeniek na zrušený koncert dostali možnosť presunúť si lístky na nový termín. Organizátori však upozornili, že kapacita je veľmi obmedzená. Tí, na ktorých sa vstupenky neušli, budú mať nárok na vrátenie celej zaplatenej sumy. Turné Together, Together má po vystúpeniach v Brazílii pokračovať koncertmi v Mexico City. Následne sa Harry Styles presunie do New Yorku, kde absolvuje sériu 30 koncertov v legendárnej hale Madison Square Garden.
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