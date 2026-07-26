Školou OTRIASA nechutný prípad: Zamestnankyňa chcela od žiačok intímne fotky a dokonca ich vajíčka!

BŘEZOVÁ - Základnou školou v meste Březovice na západe Česka v okrese Sokolov otriasa nechutný a šokujúci prípad. Dnes už bývalá zamestnankyňa sa mala podieľať na šikane mladých dievčat a tie, ktoré boli dôverčivé dopadli ešte horšie. Chcela od nich vraj nielen intímne fotografie, ale aj odber ich vajíčok. Viaceré žiačky sa báli hovoriť o tom, čo od nich žena vlastne chce.
Prípadu sa hlbšie venoval portál novinky.cz, ktorý zisťoval ďalšie detaily. Obyvatelia mesta sú z prípadu zdesení a kauza otriasa celou školou. Do prípadu sa už zapojila aj kriminálka a pracovníčka školy už v nej nepracuje. V prípade má byť zatiahnutý aj jej partner. Prípad sa zaradil do kategórie obchodovania s deťmi.
"Dáte dieťa do školy a spoliehate sa, že bude v bezpečí, a potom zistíte, že čelilo takejto hrôze," posťažovala sa jedna z matiek. Ďalší sa k prípadu vyjadrili tiež, no z pochopiteľných dôvodov si želali zostať v anonymite.
Čo žena od dievčat chcela?
Prípad je veľmi citlivý a až teraz sa dostávajú na povrch detaily z toho, čo dnes už bývalá pracovníčka školy od maloletých dievčat chcela. Získavať od nich mala materiály súvisiace s pornografiou, ako napríklad ich intímne fotografie, no tu to však neskončilo. Údajne podľa niektorých žiačok chcela od viacerých z nich aj to, aby si nechali odobrať vajíčka.
"Dievčatá čelili aj sexuálnemu nátlaku. Čo viem, tak si ich vodila k sebe domov. Absolútne zneužila ich dôveru. Celá ta rodina je veľmi podivná," tvrdia ďalší. "Dievčatá sa hanbili niekomu vôbec niečo povedať. Báli sa, že im to nikto nebude veriť," povedala ďalšia osoba. Mrazivý na celom prípade je fakt, že toto malo trvať niekoľko rokov. Mlčanie prelomilo až jedno z dievčat. Tá sa s neuveriteľným správaním ženy zdôverila doma rodičom. Prišlo trestné oznámenie.
Vyberala si naivné dievčatá či tie zo slabších sociálnych kruhov
"Ona si vyberala dievčatá, ktoré boli naivné, mali nejaké problémy, napríklad aj zo sociálne slabších rodín," popisuje ďalšia respondentka. Redakcia zašla aj za jednou z učiteliek. "Škola o ničom nevedela, až keď prišla polícia. Myslím si, že naše vedenie sa zachovalo ukážkovo. Akonáhle to bolo možné, odstavili sme ju," dodala.
Celá vec je citlivá a pre malosť mesta môžu ženu stále stretnúť. "Ona pokazila dobré meno celej školy, ktorá je super. Niektorí sa na nás teraz pozerajú pomedzi prsty, ale my sme tiež otrasení a zaskočení. Je nám nesmierne ľúto, čo deti prežívali," dodala.
Dvojica je stále na slobode
Prípadom sa teraz zaoberá polícia a štátny zástupca redakcii ešte povedal, že kriminalisti stíhajú dve osoby pre trestný čin obchodovania s ľuďmi. "Myslím si, že justícia sa mala zachovať inak," povedal starosta mesta Březová Jaroslav Bělíček, ktorý tak reaguje aj na fakt, že obvinení nie sú vo väzbe, ale na slobode. Dodali len, že nešlo o učiteľku a ani asistentku pedagóga, ale len o pracovníčku školy. "Mala na starosti komunikáciu s deťmi, jej pracovná náplň bola administratívna a organizačná. Celá situácia je o to závažnejšia, že zneužila svoju pozíciu. Ide o obrovské sklamanie a narušenie dôvery voči žiakom a zamestnávateľovi," povedal Bělíček a už bývalej zamestnankyni školy.