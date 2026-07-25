Škandál v známych aerolinkách: Lietadlo plné cestujúcich sa ocitlo nad Ruskom! Nemalo tam čo hľadať

TALLINN – Cestujúci na palube lietadla spoločnosti Turkish Airlines z estónskeho Tallinnu do Istanbulu zostali prekvapení, keď stroj namiesto obvyklej trasy ponad pobaltské krajiny a Poľsko preletel nad ruskou Kaliningradskou oblasťou. Nečakanú zmenu si všimol jeden z pasažierov, ktorý sa obrátil na palubný personál.
Posádka potvrdila, že išlo o vedomé rozhodnutie
Incident sa odohral 12. júla počas pravidelného letu z Tallinnu do Istanbulu. Ako informovali estónske verejnoprávne médiá ERR s odvolaním sa na týždenník Eesti Ekspress, jeden z cestujúcich si počas letu všimol, že lietadlo letí inou trasou než zvyčajne, a požiadal posádku o vysvetlenie. Posádka sa spojila s pilotmi a následne mu oznámila, že prelet nad Kaliningradskou oblasťou bol vedomým rozhodnutím posádky, ktorá túto trasu vyhodnotila ako najvhodnejšiu.
Letový plán počítal s inou trasou
Estónsky poskytovateľ letových navigačných služieb Lennuliiklusteeninduse AS potvrdil, že podľa schváleného letového plánu malo lietadlo smerovať cez vzdušný priestor Lotyšska, Litvy, Poľska, Maďarska, Rumunska a Bulharska, teda bez vstupu do ruského vzdušného priestoru.
Dáta zo služby Flightradar zároveň ukazujú, že prelety nad Kaliningradskou oblasťou nie sú pri linkách medzi Tallinnom a Istanbulom štandardné.
Lety nad Ruskom sú považované za rizikové
Hoci Turkish Airlines na rozdiel od leteckých spoločností z Európskej únie môže využívať ruský vzdušný priestor, podľa estónskych úradov sa tomu dopravcovia vo väčšine prípadov vyhýbajú.
Riaditeľ odboru letectva estónskeho ministerstva klímy Taivo Linnamägi pre ERR uviedol, že lety nad územím Ruska sú vzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine považované za bezpečnostné riziko pre civilné letectvo. Práve preto väčšina európskych dopravcov od začiatku ruskej invázie v roku 2022 ruský vzdušný priestor nevyužíva.
Turkish Airlines zatiaľ dôvod zmeny nevysvetlili
Zatiaľ nie je známe, prečo sa piloti rozhodli odchýliť od schválenej trasy. Turkish Airlines sa k prípadu verejne nevyjadrili a estónske médiá neinformovali ani o tom, že by pri lete došlo k technickým problémom alebo mimoriadnej situácii.
Prípad preto vyvolal otázky, prečo posádka zvolila trasu ponad Kaliningradskú oblasť, keď schválený letový plán počítal s obvyklým koridorom cez vzdušný priestor členských štátov NATO a Európskej únie.