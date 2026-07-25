Sobota25. júl 2026, meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana, Aneta

Škandál v známych aerolinkách: Lietadlo plné cestujúcich sa ocitlo nad Ruskom! Nemalo tam čo hľadať

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

TALLINN – Cestujúci na palube lietadla spoločnosti Turkish Airlines z estónskeho Tallinnu do Istanbulu zostali prekvapení, keď stroj namiesto obvyklej trasy ponad pobaltské krajiny a Poľsko preletel nad ruskou Kaliningradskou oblasťou. Nečakanú zmenu si všimol jeden z pasažierov, ktorý sa obrátil na palubný personál.

Posádka potvrdila, že išlo o vedomé rozhodnutie

Incident sa odohral 12. júla počas pravidelného letu z Tallinnu do Istanbulu. Ako informovali estónske verejnoprávne médiá ERR s odvolaním sa na týždenník Eesti Ekspress, jeden z cestujúcich si počas letu všimol, že lietadlo letí inou trasou než zvyčajne, a požiadal posádku o vysvetlenie. Posádka sa spojila s pilotmi a následne mu oznámila, že prelet nad Kaliningradskou oblasťou bol vedomým rozhodnutím posádky, ktorá túto trasu vyhodnotila ako najvhodnejšiu.

Letový plán počítal s inou trasou

Estónsky poskytovateľ letových navigačných služieb Lennuliiklusteeninduse AS potvrdil, že podľa schváleného letového plánu malo lietadlo smerovať cez vzdušný priestor Lotyšska, Litvy, Poľska, Maďarska, Rumunska a Bulharska, teda bez vstupu do ruského vzdušného priestoru.

Dáta zo služby Flightradar zároveň ukazujú, že prelety nad Kaliningradskou oblasťou nie sú pri linkách medzi Tallinnom a Istanbulom štandardné.

Lety nad Ruskom sú považované za rizikové

Hoci Turkish Airlines na rozdiel od leteckých spoločností z Európskej únie môže využívať ruský vzdušný priestor, podľa estónskych úradov sa tomu dopravcovia vo väčšine prípadov vyhýbajú.

Riaditeľ odboru letectva estónskeho ministerstva klímy Taivo Linnamägi pre ERR uviedol, že lety nad územím Ruska sú vzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine považované za bezpečnostné riziko pre civilné letectvo. Práve preto väčšina európskych dopravcov od začiatku ruskej invázie v roku 2022 ruský vzdušný priestor nevyužíva.

Turkish Airlines zatiaľ dôvod zmeny nevysvetlili

Zatiaľ nie je známe, prečo sa piloti rozhodli odchýliť od schválenej trasy. Turkish Airlines sa k prípadu verejne nevyjadrili a estónske médiá neinformovali ani o tom, že by pri lete došlo k technickým problémom alebo mimoriadnej situácii.

Prípad preto vyvolal otázky, prečo posádka zvolila trasu ponad Kaliningradskú oblasť, keď schválený letový plán počítal s obvyklým koridorom cez vzdušný priestor členských štátov NATO a Európskej únie.

Viac o téme: PilotiPreletIstanbulTurkish AirlinesTallinnKaliningradská oblasť
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Mimoriadne TRAGICKÝ víkend: Na
Mimoriadne TRAGICKÝ víkend: Na cestách vyhasli hneď dva životy, spolujazdkyňa motorkára sa domov už nevráti
Domáce
FOTO VIDEO Bratislava sa nachvíľu
VIDEO Bratislava sa nachvíľu vrátila v čase: Historický sprievod a korunovácia Márie Terézie!
Domáce
Čo sa deje s
Čo sa deje s lietadlom pri turbulenciách? V TOMTO prípade sa začnite báť!
Domáce
Ruské lietadlá znovu špehovali
Ruské lietadlá znovu špehovali pri hraniciach NATO: Do vzduchu museli ísť poľské stíhačky
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bratislava sa presunula v čase a stala sa svedkom sprievodu a korunovačných udalostí z čias minulých
Bratislava sa presunula v čase a stala sa svedkom sprievodu a korunovačných udalostí z čias minulých
Správy
Korunovačný sprievod Márie Terézie
Korunovačný sprievod Márie Terézie
Správy
Aňa Geislerová je unavená z ťažkých osudov: Po tomto túži už dlhé roky!
Aňa Geislerová je unavená z ťažkých osudov: Po tomto túži už dlhé roky!
Prominenti

Domáce správy

Robert Fico
Fico ostro vracia úder opozícii a médiám: Pravda o Koalícii ochotných aj drahom benzíne!
Domáce
Osudová CHYBA v Tatrách:
Osudová CHYBA v Tatrách: Mladý muž (†21) sa pošmykol a zrútil zo 150 metrov! Zraneniam na mieste podľahol
Domáce
FOTO VIDEO Bratislava sa nachvíľu
VIDEO Bratislava sa nachvíľu vrátila v čase: Historický sprievod a korunovácia Márie Terézie!
Domáce
KRVAVÝ ÚTOK MEDVEĎA Nepomohol ani výstrel, muža hrýzol ďalej: Zasahoval vrtuľník! SVEDECTVO boja o život
KRVAVÝ ÚTOK MEDVEĎA Nepomohol ani výstrel, muža hrýzol ďalej: Zasahoval vrtuľník! SVEDECTVO boja o život
Žilina

Zahraničné

Škandál v známych aerolinkách:
Škandál v známych aerolinkách: Lietadlo plné cestujúcich sa ocitlo nad Ruskom! Nemalo tam čo hľadať
Zahraničné
FOTO Exotickú SEXI modelku našli
Exotickú SEXI modelku našli mŕtvu v posteli: Veľká ZÁHADA, mala prelepené ústa a bola v cudzom dome!
Zahraničné
Masívna evakuácia v Číne
Masívna evakuácia v Číne kvôli tajfúnu: Viac ako 340-tisíc ľudí muselo narýchlo opustiť domovy
Zahraničné
Rodinná dovolenka sa zmenila
Rodinná dovolenka sa zmenila na horor: Dievčatko (†4) sa utopilo v hotelovom bazéne, polícia vyšetruje aj otca
Zahraničné

Prominenti

Lucia Lapišáková na dovolenke
FOTO slovenskej herečky (52) v plavkách: Fúú, vytasila bomby!
Domáci prominenti
Simone Biles
Obrovské obavy o olympijskú legendu: Opäť je v nemocnici, záhadné zdravotné problémy!
Zahraniční prominenti
Zuzana Strausz Plačková
Plačkovej nové záhradné kráľovstvo: Fúú, to muselo byť drahé!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Kavej 2,
Pravda o vzťahoch v našom šoubiznise: Kovalčiková odhalila, kto pri nej stojí v najťažších chvíľach!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci objavili molekulu, ktorá
Vedci objavili molekulu, ktorá môže zmeniť liečbu nespavosti: Zohráva kľúčovú úlohu pri zaspávaní
Zaujímavosti
10 rád pre zdravú
10 rád pre zdravú erekciu aj vo vyššom veku: Robte toto dnes, aby to bolo o pár rokov v poriadku
vysetrenie.sk
Chobotnica chytila potápačku za
Chobotnica chytila potápačku za ruku: VIDEO Zdalo sa, akoby ju chcela niekam zaviesť! Aj sa to stalo
Zaujímavosti
Za obyčajný živý plot
Za obyčajný živý plot môžete dostať pokutu vyše 1 000 eur: Majitelia domov robia túto chybu veľmi často
Zaujímavosti

Dobré správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Vysvetlenie vás možno prekvapí
Domáce
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Slováci robia v lete
Slováci robia v lete stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk

Ekonomika

Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?

Šport

Fantastický úspech pre Slovensko: Peter Plavec v Zürichu prepísal históriu
Fantastický úspech pre Slovensko: Peter Plavec v Zürichu prepísal históriu
Vodné športy
Po polčase bolo vymaľované: Fantastický úvod do sezóny pre Podbrezovú
Po polčase bolo vymaľované: Fantastický úvod do sezóny pre Podbrezovú
Niké liga
V hlavnej úlohe elitný futbalista: Talianske Como zavádza revolučný zákaz kvôli ochrane mozgu
V hlavnej úlohe elitný futbalista: Talianske Como zavádza revolučný zákaz kvôli ochrane mozgu
Taliansko
Niké liga odštartovala! Trnavu zachránil vlastný gól, Trenčín a Komárno si body podelili
Niké liga odštartovala! Trnavu zachránil vlastný gól, Trenčín a Komárno si body podelili
Niké liga

Auto-moto

SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
Doprava
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava

Kariéra a motivácia

Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Vzťahy na pracovisku
Najbizarnejšie odpovede na pohovoroch: Na toto personalisti dodnes nenašli slová
Najbizarnejšie odpovede na pohovoroch: Na toto personalisti dodnes nenašli slová
O práci s humorom
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka a Choroba
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Networking

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Ako na perfektný chrumkavý bôčik podľa šéfkuchára Gaba Kočáka
Ako na perfektný chrumkavý bôčik podľa šéfkuchára Gaba Kočáka
Rady a tipy
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Rady a tipy

Technológie

Prvýkrát Rusi spojili Molnije a Gerberu do jednej MESH siete. Ukrajine tým pribudol nový problém na oblohe
Prvýkrát Rusi spojili Molnije a Gerberu do jednej MESH siete. Ukrajine tým pribudol nový problém na oblohe
Armádne technológie
Prečo majú nové notebooky dva USB-C porty na nabíjanie? Nie je to zbytočnosť, ako sa môže zdať
Prečo majú nové notebooky dva USB-C porty na nabíjanie? Nie je to zbytočnosť, ako sa môže zdať
Zariadenia
YouTube je navrhnutý tak, aby si z neho neodišiel: Tieto 3 nastavenia ti vrátia kontrolu nad časom
YouTube je navrhnutý tak, aby si z neho neodišiel: Tieto 3 nastavenia ti vrátia kontrolu nad časom
Návody
Airbus stavia elektrické „srdce“ budúcich lietadiel. Rozhodujúci test príde už v roku 2027
Airbus stavia elektrické „srdce“ budúcich lietadiel. Rozhodujúci test príde už v roku 2027
Technológie

TN LIVE

Čína v strachu, tajfún Noul sa blíži. Státisíce ľudí evakuovali, rušia aj lety
Čína v strachu, tajfún Noul sa blíži. Státisíce ľudí evakuovali, rušia aj lety
Zahraničné
Krčík skóroval, Fodrek oslavoval. Spartu vychytal ex-brankár Slovana, sezónu začala naprázdno
Krčík skóroval, Fodrek oslavoval. Spartu vychytal ex-brankár Slovana, sezónu začala naprázdno
Šport
VIDEO: Podbrezová začala vo veľkom štýle, pálila šancu za šancou. Michalovciam doma nedovolila takmer nič
VIDEO: Podbrezová začala vo veľkom štýle, pálila šancu za šancou. Michalovciam doma nedovolila takmer nič
Nike-liga
Lietadlo sa zrútilo na dom. Dvaja ľudia po desivom páde zahynuli
Lietadlo sa zrútilo na dom. Dvaja ľudia po desivom páde zahynuli
Zahraničné

Bývanie

Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov

Pre kutilov

Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Stavebný materiál
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Zelenina a ovocie
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Po rozvode som sa zahľadel do mladšej: To, čo vedia dnešné 20-tničky (nielen) v posteli, ma prekvapilo
Partnerské vzťahy
Po rozvode som sa zahľadel do mladšej: To, čo vedia dnešné 20-tničky (nielen) v posteli, ma prekvapilo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Škandál v známych aerolinkách:
Zahraničné
Škandál v známych aerolinkách: Lietadlo plné cestujúcich sa ocitlo nad Ruskom! Nemalo tam čo hľadať
Exotickú SEXI modelku našli
Zahraničné
Exotickú SEXI modelku našli mŕtvu v posteli: Veľká ZÁHADA, mala prelepené ústa a bola v cudzom dome!
Rodinná dovolenka sa zmenila
Zahraničné
Rodinná dovolenka sa zmenila na horor: Dievčatko (†4) sa utopilo v hotelovom bazéne, polícia vyšetruje aj otca
Osudová CHYBA v Tatrách:
Domáce
Osudová CHYBA v Tatrách: Mladý muž (†21) sa pošmykol a zrútil zo 150 metrov! Zraneniam na mieste podľahol

Ďalšie zo Zoznamu