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Vedci objavili molekulu, ktorá môže zmeniť liečbu nespavosti: Zohráva kľúčovú úlohu pri zaspávaní

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN – Japonským vedcom sa podarilo identifikovať doteraz neznámu molekulu, ktorá zohráva významnú úlohu pri regulácii spánku. Objav by mohol v budúcnosti prispieť k vývoju nových liekov na nespavosť a ďalšie poruchy spánku.

Kvalitný spánok je nevyhnutný pre správne fungovanie mozgu aj celého organizmu. Počas spánku sa konsolidujú spomienky, obnovujú bunky a mozog sa zbavuje odpadových látok. Napriek tomu milióny ľudí na celom svete trpia nespavosťou alebo inými poruchami spánku, ktorých presné biologické príčiny stále nie sú úplne objasnené.

Ako informoval portál Medical Xpress, vedci zistili, že dôležitú úlohu pri zaspávaní zohráva novoobjavená molekula označovaná ako KYN-βNA. Výskumníci zistili, že vzniká prirodzene v mozgu a pôsobí ako signál, ktorý pomáha organizmu prejsť do spánkového režimu.

Počas experimentov na myšiach vedci pozorovali, že hladina tejto molekuly sa prirodzene zvyšovala v čase, keď zvieratá začínali zaspávať. Naopak, ak bola jej tvorba narušená, zvieratá spali kratšie a ich spánok bol prerušovaný častejším prebúdzaním.

Výskumný tím zároveň zistil, že podanie molekuly dokázalo podporiť prirodzený spánok bez toho, aby spôsobovalo sedáciu podobnú bežným liekom na spanie. Práve v tom odborníci vidia veľký potenciál.

„Naším cieľom je pochopiť prirodzené mechanizmy, ktorými mozog reguluje spánok. Ak ich dokážeme využiť, mohli by sme vyvinúť bezpečnejšie liečebné postupy pre pacientov s poruchami spánku,“ uviedli autori výskumu.

Vedci upozorňujú, že súčasné lieky na nespavosť síce pomáhajú zaspať, no často sú spojené s vedľajšími účinkami, ako je ospalosť počas dňa, zhoršená koncentrácia alebo riziko vzniku závislosti. Nový objav by mohol otvoriť cestu k liekom, ktoré budú viac napodobňovať prirodzené procesy prebiehajúce v mozgu.

Hoci sú výsledky zatiaľ založené na výskume na zvieratách, odborníci ich považujú za významný krok k lepšiemu pochopeniu spánku. Ďalším krokom budú štúdie na ľuďoch, ktoré ukážu, či molekula zohráva rovnakú úlohu aj v ľudskom mozgu a či by sa mohla stať základom nových liekov proti nespavosti.

Viac o téme: MolekulaLiečbaNespavosťZaspávanieVedci
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