COMEBACK, na ktorý čakali takmer všetci: Airbus ohlásil POZITÍVNE správy po FIASKU!

BRATISLAVA - Airbus vyhlásil, že technické problémy, ktoré odstavili z prevádzky mnoho lietadiel A220, sú už vyriešené. Išlo o poruchu prevodovky motorov Pratt & Whitney, ktorá postihla len 3% celkovej flotily tohto lietadla.
Problémy v globálnych dodávateľských reťazcoch zasiahli spoločnosti na celom svete. Pričom ťažkosti s motormi ovplyvnili nie len model A220, ale aj širší rad A320 neo. Spolupráca Airbusu a Pratt & Whitney čelila výzvam pri hľadaní riešenia týchto problémov s motormi.
Čo naozaj spôsobilo uzemnenie flotily A220?
Hlavným vinníkom nepojazdnosti motorov je korózne poškodenie spôsobené nedostatkami pri výrobe. Mnohé spoločnosti následne odstavili stroje z prevádzky. V novembri minulého roka bolo mimo prevádzky asi 17% lietadiel A220, čo predstavuje 76 zo 451 strojov. Aktuálne je situácia stabilizovaná a väčšina týchto lietadiel je späť v službe.
Problémy boli napravené s tým, že do Vianoc by mali lietať kompletne všetky poškodené stroje. A220 je všeobecne známy ako pilier krátkodobej, vnútroštátnej i medzinárodnej dopravy. Napríklad airBaltic, ktorý lieta výlučne s modelom A220-300 musel odstaviť až 13 lietadiel, čo spôsobilo spoločnosti veľké prevádzkové problémy.
Airbus napriek kríze postupuje vpred
Spoločnosť aktuálne skúma prínos novšieho modelu A220-500, ktorý by pohltil 189 cestujúcich. Lízingové skupiny a leteckí dopravcovia však majú na projekt rozličné postoje. Minulý mesiac výrobca tvrdil, že ešte nie je správny čas na vývoj nového modelu. Aktuálne to však vyzerá, že Airbus chce podstúpiť riešenia s nízkym rizikom, ktoré by A220-500 mohol ponúknuť. To všetko v prípade, ak by bola spoločnosť schopná tento model vyvinúť, vyrobiť a uviesť na trh.
Aktuálne môžu byť letecké spoločnosti nadšené z návratu A220-300 do prevádzky. Zároveň, a v čo Airbus verí najviac, možno už onedlho uvidíme na oblohe novšiu, predĺženú verziu tohto obľúbeného stroja.