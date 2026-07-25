Taliansky minister prekvapil: Odvolanému Fedorovovi ponúkol miesto poradcu

RÍM - Taliansky minister obrany Guido Crosetto ponúkol nedávno odvolanému ukrajinskému ministrovi obrany Mychajlovi Fedorovovi funkciu poradcu. Informuje o tom agentúra Reuters.
Prejav úcty a dojatie
„Zavolal som mu deň po jeho odvolaní a povedal som: ‚Kedy chceš prísť do Ríma a pracovať so mnou ako poradca?‘“ uviedol Crosetto v rozhovore pre denník La Repubblica zverejnenom v sobotu. Fedorov bol podľa talianskeho ministra „dojatý“ a ponuku vnímal ako „prejav úcty a priateľstva“.
Mozog vojenských inovácií
Crosetto v rozhovore chválil Fedorova ako hnaciu silu vojenských inovácií. Uviedol tiež, že bol „jedným z ľudí, ktorí úplne prepísali pravidlá hry na bojisku“. Fedorov podľa Crosetta pomohol Ukrajine najprv odolať ruskej invázii a potom znovu získať iniciatívu pretvorením postupov na bojisku prostredníctvom nových technológií.
Fedorov bol odvolaný z funkcie ministra obrany 15. júla po spore s veliteľom ukrajinskej armády Olexandrom Syrským. Prezident Volodymyr Zelenskyj mu následne ponúkol iné funkcie, tie však odmietol. Po viacerých dňoch protestov proti odvolaniu Fedorova bol z funkcie odvolaný napokon aj Syrskyj.