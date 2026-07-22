Európski farmári bijú na poplach: Na kontinente sa šíri príšerný chrobák! Ničí celú úrodu

RÍM - Európski poľnohospodári čelia ďalšej hrozbe. V severnom Taliansku sa rýchlo rozširuje invázny japonský listokaz, ktorý ničí vinice, ovocné sady aj ďalšie plodiny. Odborníci varujú, že ak sa jeho šírenie nepodarí zastaviť, môže sa rozšíriť aj do ďalších krajín Európy.
Invázny škodca útočí na talianske vinice
Japonský listokaz (Popillia japonica), pôvodom z Ázie, sa stal jednou z najväčších hrozieb pre poľnohospodárov v severnom Taliansku. Najväčšie škody spôsobuje vo viniciach v regiónoch Lombardsko, Piemont a Valle d'Aosta, kde napáda vinič, ovocné stromy aj ďalšie hospodárske plodiny. Na problém upozornila agentúra AP.
Chrobák sa v Európe prvýkrát objavil v roku 2014 neďaleko milánskeho letiska Malpensa. Odvtedy sa rozšíril do viacerých oblastí Talianska, Švajčiarska a Nemecka. Prvé výskyty zaznamenali aj vo Francúzsku a Španielsku, kde sa úrady ešte snažia jeho populáciu zlikvidovať. Podľa AP sa dospelé jedince šíria aj prostredníctvom áut, vlakov či lietadiel.
Vinári hovoria o zničenej úrode
Škodca napáda listy rastlín, ktoré doslova "zoskeletuje". Rastliny následne strácajú schopnosť dostatočne fotosyntetizovať, hrozno dozrieva na priamom slnku a kvalita úrody prudko klesá.
„Vidíme, ako sa listokaz postupne presúva z terasy na terasu našich historických viníc. Hrozno potom nedozrieva a úroda je nepoužiteľná,“ povedal pre agentúru AP taliansky vinár Luciano Zoppo Ronzero, ktorý pestuje známu odrodu Nebbiolo.
Podľa talianskej poľnohospodárskej organizácie Coldiretti už v niektorých oblastiach škodca zničil časť úrody a predstavuje vážnu hrozbu pre celé údolie rieky Pád, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske oblasti krajiny.
Európska únia ho zaradila medzi prioritných škodcov
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zaradil japonského listokaza medzi prioritných škodcov Európskej únie. Členské štáty preto musia zabezpečiť intenzívny monitoring, pripraviť plány na jeho likvidáciu a prijímať opatrenia na obmedzenie jeho ďalšieho šírenia.
Odborníci upozorňujú, že listokaz nemá v Európe prirodzených nepriateľov a živí sa viac ako 300 druhmi rastlín, čo výrazne komplikuje jeho reguláciu.
Nebezpečný pre úrodu, nie pre ľudí
Dospelé chrobáky sa objavujú počas leta, keď sa hromadne živia listami rastlín a rozmnožujú sa. Samičky následne kladú vajíčka do pôdy, z ktorých sa liahnu larvy poškodzujúce korene tráv. Tie spôsobujú škody nielen na poľnohospodárskej pôde, ale aj v parkoch, na športoviskách či golfových ihriskách.
Pre človeka japonský listokaz nepredstavuje zdravotné riziko. Ak sa však jeho šírenie nepodarí zastaviť, môže výrazne znížiť produkciu ovocia aj vína, čo by sa podľa odborníkov mohlo prejaviť aj rastom cien týchto potravín. Na možné ekonomické dôsledky jeho invázie upozorňujú aj vedecké štúdie venujúce sa dopadom na európske vinohradníctvo.