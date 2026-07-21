BRUTÁLNY zásah polície v Taliansku: Pri zatýkaní ZOMREL podnikateľ z Maroka! V uliciach vypukli PROTESTY

BOLOGNA – Koncom minulého týždňa sa v severnej časti Talianska odohrala situácia, ktorá veľmi pripomína udalosti v USA spred niekoľkých rokov. Talianska polícia zadržala páchateľa, no zrejme neadekvátnym spôsobom. Podozrivý na mieste zomrel. V celom meste to vyvolalo vlnu protestov.
V meste Bologna na severe Talianska sa v nedeľu večer 19. júla odohral zásah mužov zákona, o ktorom sa bude ešte dlho rozprávať. Počas zatýkania totiž zomrel podozrivý. Zistilo sa, že išlo o marockého podnikateľa Abderrahima Fakira (42). Informuje o tom Al Jazeera s tým, že v uliciach mesta len deň na to vypukli demonštrácie.
Policajný zásah
Maročana zadržala polícia potom, ako dostala hlásenie, že o jeho agresívnom správaní. Protesty malo vyvolať do značnej miery aj video zo zásahu, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami. Natočil ho neznámy obyvateľ neďalekého bytového domu, ktorý mal z okna svojho bytu dobrý výhľad na celú situáciu.
Fakira zadržali dvaja muži zákona. Jeden z nich ho prinúti, aby si ľahol tvárou k zemi a na hlavu mu priloží koleno. Mali proti nemu použiť obranný sprej. Maročan opakovane volá o pomoc. Po pár sekundách prestane. Policajti mu nasadia putá a až potom skontrolujú, ako na tom je.
Protesty v uliciach mesta
Tento zásah vyvolal vlnu nepokojov a len deň po incidente vyšli do Bologne nespokojní obyvatelia Bologne. Polícia musela proti nim použiť slzotvorný plyn a vodné delá. Mnohí demonštranti začali z davu hádzať petardy.
Podpredseda vlády Matteo Salvini a ďalší spojenci v talianskej krajne pravicovej vláde si pochvaľujú zásah polície a protesty v uliciach odsudzujú. Minister pre európske záležitosti Tommaso Foti označil skandovanie "vrahovia policajti" za "nehanebné".
Protesty si však získali podporu primátora mesta a hlavných odborových zväzov. Opoziční politici kritizovali vládu za to, ako sa k incidentu postavila, a tvrdili, že jej politika podporuje násilie.
Stredoľavicový politik Francesco Boccia varoval pred prijatím "modelu ICE", pričom odkazoval na americkú imigračnú a colnú správu, ktorá bola zapojená do niekoľkých zabití demonštrantov.
Prokurátora v Bologni spustila vyšetrovanie v rámci novozavedeného právneho postupu a vyžiadala si od zúčastnených policajtov záznamy z telesných kamier.
Podobnosť s Georgeom Floydom
Incident veľmi pripomína zadržanie amerického občana v Minneapolise, Georgea Floyda v roku 2020. Aj on zomrel po brutálnom zadržaní polície, pričom mu tiež položili koleno na hlavu, aby sa nehýbal. V tom období to vyvolalo veľké demonštrácie a v uliciach mesta sa objavili členovia vtedy novovytvoreného hnutia Black Lives Matter.
Po celý Spojených štátoch vypukli protesty proti ubližovaniu menšín a niektoré športové organizácie museli dokonca zmeniť svoje názvy. Príkladom je klub NFL Washington Commanders, predtým Washington Redskins.