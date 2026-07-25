Exotickú SEXI modelku našli mŕtvu v posteli: Veľká ZÁHADA, mala prelepené ústa a bola v cudzom dome!

LIMA - Smrť mladej modelky otriasla verejnosťou. Ženu našli bez známok života v dome cudzieho muža, pričom jej ústa boli prelepené lepiacou páskou. Polícia preveruje všetky okolnosti prípadu a nevylučuje ani cudzie zavinenie.
Bolívijská polícia vyšetruje záhadné úmrtie modelky a influencerky Raizy Joselin Martínez Copa, známej pod prezývkou La Chocolatita. Ako informoval portál Lá Republica, jej telo objavili v dome neznámeho muža v meste El Alto neďaleko metropoly La Paz. Okolnosti prípadu sú mimoriadne znepokojujúce.
Modelka mala na sociálnej sieti Instagram vyše 27-tisíc sledovateľov.
Ležala na posteli s prelepenými ústami
Tridsaťročnú ženu našli v jednej z izieb ležať na posteli. Vyšetrovatelia uviedli, že mala ústa prelepené lepiacou páskou, no zatiaľ nie je jasné, či to priamo súviselo s príčinou jej smrti. Telo previezli na súdnu pitvu, ktorá má objasniť presnú príčinu úmrtia.
Podľa prvotných informácií modelka odišla z domu po tom, čo dostala telefonát od neznámej osoby. Rodine povedala, že sa čoskoro vráti, no odvtedy o nej nikto nepočul. Keď sa niekoľko dní neozývala, jej príbuzní zalarmovali políciu.
Vyšetrovanie priviedlo kriminalistov do domu muža, ktorého totožnosť zatiaľ nezverejnili. Práve tam objavili telo mladej ženy. Polícia momentálne zisťuje, aký bol vzťah medzi modelkou a majiteľom nehnuteľnosti. Muž je jednou z osôb, ktoré vyšetrovatelia vypočúvajú.
Prípad sprevádza množstvo nezodpovedaných otázok. Vyšetrovatelia preverujú, či modelka zomrela násilnou smrťou alebo zohrali úlohu iné okolnosti. Výsledky pitvy a ďalších expertíz budú kľúčové pre určenie ďalšieho postupu.
Raiza Joselin Martínez Copa bola na sociálnych sieťach známa pod prezývkou La Chocolatita. Fanúšikov si získala fotografiami, videami a spoluprácami v oblasti modelingu. Po správe o jej smrti zaplavili sociálne siete kondolencie a spomienky od priateľov aj priaznivcov, ktorí vyjadrujú šok nad tragickým koncom mladej ženy.