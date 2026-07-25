Napätie v Jemene eskaluje: Saudská Arábia zaútočila na prístav ovládaný húsíami

SANÁ - Saudská Arábia v piatok letecky zaútočila na jemenské prístavné mesto Hudajdá pod kontrolou miestnych povstalcov húsíov. Píšu o tom jemenské médiá napojené na húsíov a agentúre AFP to potvrdil zdroj z bezpečnostného prostredia. Napätie v regióne eskaluje po tom, čo húsíovia tento týždeň ohlásil námorné embargo na Saudskú Arábiu.
Nálety na Hudajdá
„Saudskoarabskí agresori zaútočili v provincii Hudajdá,“ informovala televízia al-Masírah. Obyvatelia mesta zároveň hlásili výbuchy. Podľa jemenských médií sa pri útokoch zranili dvaja ľudia. Bezpečnostný zdroj AFP aj jemenské médiá tvrdia, že v Hudajdá aj na ostrove Kamarán boli terčom saudskoarabských náletov telekomunikačné zariadenia. Rijád cielil aj na námornú základňu v tomto významnom jemenskom prístave.
Odvetný útok Rijádu
Útoky medzičasom potvrdila vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou a uviedla, že išlo odvetu po útokoch húsíov. „Teroristické vojenské sily húsíov zaútočili na obchodné lode v Červenom mori,“ uviedol hovorca koalície Turkí Málikí vo vyhlásení na X a dodal, že koalícia „uskutočnila ráznu odvetu“, ktorej cieľom boli vojenské objekty húsíov slúžiace na ohrozovanie lodnej dopravy v Červenom mori, a že „vojenská odvetná akcia je nateraz ukončená“. Saudskoarabská agentúra SPA zároveň uviedla, že húsíovia zaútočili na ďalšiu loď saudskej spoločnosti, pričom sa im podarilo mierne poškodiť jej trup.
Jemenskí povstalci podporovaní Iránom v pondelok vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudskoarabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu. Hovorca však v piatok uviedol, že neblokujú plavbu cez strategický prieliv Báb al-Mandab. Blokáda sa podľa neho týka iba Saudskej Arábie.
Húsíovia tvrdia, že zaútočili na mesto na juhu Saudskej Arábie
Jemenskí Iránom podporovaní povstalci húsíovia v sobotu vyhlásili, že uskutočnili raketový útok na mesto Džizán na juhozápade Saudskej Arábie. Išlo o odvetu za predošlé útoky Rijádu na jemenský prístav Hudajdá. Informuje o tom agentúra AFP.
Kanál napojený na húsíov na Telegrame informoval, že v meste Džízán vypukli požiare v dôsledku „jemenského raketového útoku“. Agentúra civilnej ochrany v Saudskej Arábii predtým vydala obyvateľom miest Džízán a Janbú stručné varovania pred „potenciálnym nebezpečenstvom“, ktoré však o niekoľko minút neskôr zrušila.