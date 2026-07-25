Sobota25. júl 2026, meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana, Aneta

Napätie v Jemene eskaluje: Saudská Arábia zaútočila na prístav ovládaný húsíami

Ilustračné foto AKTUALIZOVANÉ
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Al-Masirah TV)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SANÁ - Saudská Arábia v piatok letecky zaútočila na jemenské prístavné mesto Hudajdá pod kontrolou miestnych povstalcov húsíov. Píšu o tom jemenské médiá napojené na húsíov a agentúre AFP to potvrdil zdroj z bezpečnostného prostredia. Napätie v regióne eskaluje po tom, čo húsíovia tento týždeň ohlásil námorné embargo na Saudskú Arábiu.

Nálety na Hudajdá

„Saudskoarabskí agresori zaútočili v provincii Hudajdá,“ informovala televízia al-Masírah. Obyvatelia mesta zároveň hlásili výbuchy. Podľa jemenských médií sa pri útokoch zranili dvaja ľudia. Bezpečnostný zdroj AFP aj jemenské médiá tvrdia, že v Hudajdá aj na ostrove Kamarán boli terčom saudskoarabských náletov telekomunikačné zariadenia. Rijád cielil aj na námornú základňu v tomto významnom jemenskom prístave.

Odvetný útok Rijádu

Útoky medzičasom potvrdila vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou a uviedla, že išlo odvetu po útokoch húsíov. „Teroristické vojenské sily húsíov zaútočili na obchodné lode v Červenom mori,“ uviedol hovorca koalície Turkí Málikí vo vyhlásení na X a dodal, že koalícia „uskutočnila ráznu odvetu“, ktorej cieľom boli vojenské objekty húsíov slúžiace na ohrozovanie lodnej dopravy v Červenom mori, a že „vojenská odvetná akcia je nateraz ukončená“. Saudskoarabská agentúra SPA zároveň uviedla, že húsíovia zaútočili na ďalšiu loď saudskej spoločnosti, pričom sa im podarilo mierne poškodiť jej trup.

Jemenskí povstalci podporovaní Iránom v pondelok vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudskoarabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu. Hovorca však v piatok uviedol, že neblokujú plavbu cez strategický prieliv Báb al-Mandab. Blokáda sa podľa neho týka iba Saudskej Arábie.

Húsíovia tvrdia, že zaútočili na mesto na juhu Saudskej Arábie

Jemenskí Iránom podporovaní povstalci húsíovia v sobotu vyhlásili, že uskutočnili raketový útok na mesto Džizán na juhozápade Saudskej Arábie. Išlo o odvetu za predošlé útoky Rijádu na jemenský prístav Hudajdá. Informuje o tom agentúra AFP.

Kanál napojený na húsíov na Telegrame informoval, že v meste Džízán vypukli požiare v dôsledku „jemenského raketového útoku“. Agentúra civilnej ochrany v Saudskej Arábii predtým vydala obyvateľom miest Džízán a Janbú stručné varovania pred „potenciálnym nebezpečenstvom“, ktoré však o niekoľko minút neskôr zrušila.

Viac o téme: útokyJemenSaudská ArábiaHúsíovia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pri pobreží Srí Lanky
Dráma pri pobreží Saudskej Arábie: Útok na dva ropné tankery! Na palube vypukol požiar
Zahraničné
Konflikt v Jemene neutícha
Húsíovia vysielajú rádiové varovania lodiam po vyhlásení blokády Saudskej Arábie
Zahraničné
Ilustračné foto
Veľká rana pre Európu: Húsíovia chcú blokovať ďalšiu kľúčovú trasu na prepravu ropy!
Zahraničné
Húsíovci oznámili blokádu Saudskej
Húsíovci oznámili blokádu Saudskej Arábie, cena ropy môže opäť vystreliť
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ján Volko a Richard Machata mali v cieli rovnaký čas v behu na 100 m
Ján Volko a Richard Machata mali v cieli rovnaký čas v behu na 100 m
Atletika
Viktória Forster zvíťazila v behu na 100 metrov žien
Viktória Forster zvíťazila v behu na 100 metrov žien
Atletika
Laura Kulhánek Chrebetová so synčekom v kaderníctve
Laura Kulhánek Chrebetová so synčekom v kaderníctve
Prominenti

Domáce správy

FOTO Ochranári napochodovali k vodnej
Ochranári napochodovali k vodnej nádrži: PODOZRENIE na nebezpečných SRŠŇOV z Ázie, udomácnili sa už aj u nás?!
Domáce
FOTO Polícia pátra
Zmizla bez stopy: Polícia hľadá seniorku z Bratislavy, naposledy ju videli v nemocnici
Domáce
Zásadný ZVRAT v prípade
Zásadný ZVRAT v prípade 15-ročného Íra, ktorý zrazil cyklistu (†51): Súd ho do väzby napokon nevzal!
Domáce
POPLACH NA LETISKU v Košiciach: Neznámy muž vnikol do lietadla! Zásah bezpečnostných zložiek: Šok, čo spravil
POPLACH NA LETISKU v Košiciach: Neznámy muž vnikol do lietadla! Zásah bezpečnostných zložiek: Šok, čo spravil
Košice

Zahraničné

Ilustračné foto
Koniec voľného cestovania: Čierna Hora od novembra zavedie víza pre Rusov
Zahraničné
Volker Türk
Türk zostáva v čele OSN: Valné zhromaždenie ho podporilo napriek odporu USA
Zahraničné
Venezuela opúšťa Medzinárodný trestný
Venezuela opúšťa Medzinárodný trestný súd: Madurova vláda označila súd za zaujatý
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Tento obrázok je prevzatý
Napätie v Jemene eskaluje: Saudská Arábia zaútočila na prístav ovládaný húsíami
Zahraničné

Prominenti

Fiki so snúbenicou
Sulíkova snúbenica dráždi na verejnosti: Filip, to naozaj jej takto dovolíš chodiť?!
Domáci prominenti
Lenka Tejbusová
Kontroverzná farmárka Lenočka si trošku uletela: Reči o sexe a uff, aj toto všetko už vyskúšala!
Domáci prominenti
Hriadelovej začiatky v Jojke:
Hriadelovej začiatky v Jojke: Aha, ako vyzerala pred 24 rokmi!
Osobnosti
Paľo Habera a Daniela
Habera má doma poriadny poklad: WAU... 55-ročná Peštová v plavkách zatienila aj 20-ročné krásky
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nič vás nebolí a
Nič vás nebolí a ste štíhli? Kardiológ varuje pred troma nebezpečnými omylmi o srdci
Zaujímavosti
Krádež, ktorá šokovala Paríž:
Krádež, ktorá šokovala Paríž: Slávnu galériu v Louvri znovu otvorili
Zaujímavosti
Lekári varujú: Táto nebezpečná
Lekári varujú: Táto nebezpečná infekcia sa môže začať nenápadnou ranou
vysetrenie.sk
Marius Gros si dal
Požičal si 23-tisíc eur, aby bol vyšší: VIDEO Lekári mu úmyselne zlomili obe nohy, narástol o 10 centimetrov
Zaujímavosti

Dobré správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Jasné vysvetlenie, o čo vlastne ide
Domáce
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk

Ekonomika

Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?
Falošní kontrolóri PN-iek chodia po domácnostiach a žiadajú úplatky: Ako ich odhaliť?
Ceny na pumpách opäť vyskočili: Čaká vodičov ešte ďalšie zdražovanie?
Ceny na pumpách opäť vyskočili: Čaká vodičov ešte ďalšie zdražovanie?

Šport

VIDEO Zábery pre silné povahy: Cyklista na Tour de France prerazil tvárou sklo vozidla
VIDEO Zábery pre silné povahy: Cyklista na Tour de France prerazil tvárou sklo vozidla
Tour de France
VIDEO On je blázon a fenomén: Pogačar po strhujúcej jazde oslávil piaty triumf na Tour
VIDEO On je blázon a fenomén: Pogačar po strhujúcej jazde oslávil piaty triumf na Tour
Cyklistika
VIDEO Keď vychádzala z kúpeľne, stalo sa niečo hrozné: Tenisová kráska o problémoch, ktoré roky tajila
VIDEO Keď vychádzala z kúpeľne, stalo sa niečo hrozné: Tenisová kráska o problémoch, ktoré roky tajila
WTA
Potvrdili vysokú kvalitu: Volko a Machata získali nevídaný spoločný titul, Forsterová dominovala
Potvrdili vysokú kvalitu: Volko a Machata získali nevídaný spoločný titul, Forsterová dominovala
Atletika

Auto-moto

Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava

Kariéra a motivácia

Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka a Choroba
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Zákulisie firemných teambuildingov: Prečo ich polovica zamestnancov neznáša a ako ich prežiť s noblesou
Networking
Firma míňa milióny na benefity pre zamestnancov: Má to však jeden háčik
Firma míňa milióny na benefity pre zamestnancov: Má to však jeden háčik
Zahraničné
Keď práca z domu ujde spod kontroly: 5 bizarných trapasov z online porád, ktoré (ne)chcete zažiť
Keď práca z domu ujde spod kontroly: 5 bizarných trapasov z online porád, ktoré (ne)chcete zažiť
O práci s humorom

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Citrón v hlavnej úlohe: : 5 netradičných spôsobov, ako využiť citrón v kuchyni
Rady a tipy
Ako si poradiť, keď rúra pečie inak, ako má
Ako si poradiť, keď rúra pečie inak, ako má
Rady a tipy

Technológie

Rusi poslali nad Ukrajinu Gerany s uránom. SBU našla rádioaktívne hlavice v ďalších šiestich prípadoch
Rusi poslali nad Ukrajinu Gerany s uránom. SBU našla rádioaktívne hlavice v ďalších šiestich prípadoch
Armádne technológie
Google Chrome môže fungovať oveľa rýchlejšie. Týchto 5 skrytých nastavení zrýchli načítanie stránok, sťahovanie aj prácu s kartami
Google Chrome môže fungovať oveľa rýchlejšie. Týchto 5 skrytých nastavení zrýchli načítanie stránok, sťahovanie aj prácu s kartami
Aplikácie a hry
Stíhačku F-16 počas letu ovládala umelá inteligencia. Americké letectvo prekročilo ďalšiu hranicu
Stíhačku F-16 počas letu ovládala umelá inteligencia. Americké letectvo prekročilo ďalšiu hranicu
Armádne technológie
Vedci omladili starnúci imunitný systém. Kľúčom boli bunky, ktoré telo s vekom stráca
Vedci omladili starnúci imunitný systém. Kľúčom boli bunky, ktoré telo s vekom stráca
Veda a výskum

TN LIVE

Stačí chvíľka nepozornosti a ich život sa skončí. Dobrovoľníci zachraňujú srnčatá pred istou smrťou
Stačí chvíľka nepozornosti a ich život sa skončí. Dobrovoľníci zachraňujú srnčatá pred istou smrťou
Domáce
Urgenty kolabujú najmä večer. Lekár vysvetlil, čo robia pacienti zle a kedy majú prísť okamžite
Urgenty kolabujú najmä večer. Lekár vysvetlil, čo robia pacienti zle a kedy majú prísť okamžite
Domáce
Chcete predať dom po rozvode či dedičstve? Niektoré chyby vás môžu stáť tisíce eur
Chcete predať dom po rozvode či dedičstve? Niektoré chyby vás môžu stáť tisíce eur
Domáce
VIDEO: Niké liga prichádza s viacerými novinkami. Komárno sa teší na domáce prostredie
VIDEO: Niké liga prichádza s viacerými novinkami. Komárno sa teší na domáce prostredie
Nike-liga

Bývanie

Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov

Pre kutilov

Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Stavebný materiál
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Zelenina a ovocie
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nie Chorvátsko ani Grécko: Tento taliansky región ovládol leto, nájdete tu biele mestečká aj more ako z pohľadnice
Cestovanie
Nie Chorvátsko ani Grécko: Tento taliansky región ovládol leto, nájdete tu biele mestečká aj more ako z pohľadnice
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ochranári napochodovali k vodnej
Domáce
Ochranári napochodovali k vodnej nádrži: PODOZRENIE na nebezpečných SRŠŇOV z Ázie, udomácnili sa už aj u nás?!
Francúzsko sa topí v
Zahraničné
Francúzsko sa topí v požiaroch: Evakuácia 200-tisíc ľudí, Macron avizoval zasahy aj vrtuľníkov zo SLOVENSKA!
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko môže zaútočiť do 48 hodín! Ukrajinské drony v noci zasiahli Belgorod
Rusi sa zabavili pri
Zahraničné
Rusi sa zabávajú: VIDEO Bláznivá súťaž! Pijú malinovku z WC misy, láka ich odmena

Ďalšie zo Zoznamu