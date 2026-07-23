Dráma pri pobreží Saudskej Arábie: Útok na dva ropné tankery! Na palube vypukol požiar

LONDÝN - Projektil zasiahol v stredu tanker v Červenom mori pri pobreží Saudskej Arábie. Informovala o tom britská organizácia pre bezpečnosť námornej plavby (UKMTO) po tom, čo Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia vyhlásili námornú blokádu.
Aktualizované 7:30 Jemenskí povstaleckí húsíovia v stredu zaútočili na dva saudskoarabské ropné tankery, ktoré podľa nich narušili nimi vyhlásenú námornú blokádu. Húsíovia dnes podľa agentúry Reuters oznámili, že na tankery Encelia a Layla vyslali niekoľko balistických rakiet a striel s plochou dráhou letu. Útok na druhý tanker zatiaľ nikto nepotvrdil.
„Kapitán tankera nahlásil zásah neznámym projektilom, ktorý na palube spôsobil požiar. Posádka v súčasnosti s plameňmi bojuje,“ uviedla UKMTO vo vyhlásení k incidentu, ku ktorému došlo 70 námorných míľ juhozápadne od saudskoarabského prístavu aš-Šukajk.
Húsíovia sa v stredu medzitým podľa AFP prihlásili k zodpovednosti za útoky na dva saudskoarabské ropné tankery v Červenom mori. Vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram uviedli, že „uskutočnili cielenú vojenskú operáciu zameranú na dva saudskoarabské ropné tankery, ktoré porušili blokádu“. Zároveň identifikovali dotknuté plavidlá ako Encelia a Layla.
Jemenskí povstalci podporovaní Iránom tento týždeň v pondelok 20. júla vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu. Medzinárodná komora pre lodnú dopravu (ICS) v stredu oznámila, že húsíovia posielajú rádiové varovania lodiam nachádzajúcim sa v Červenom mori.