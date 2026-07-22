Veľká rana pre Európu: Húsíovia chcú blokovať ďalšiu kľúčovú trasu na prepravu ropy!

TEHERÁN - Jemenskí povstalci Húsíovia oznámili námornú blokádu Saudskej Arábie a pohrozili útokmi na lode smerujúce do saudskoarabských prístavov. Ich krok môže ohroziť plavbu cez strategický prieliv Bab al-Mandab, ktorým prechádza významná časť svetového obchodu aj dodávok ropy.
Húsíovia varovali lodné spoločnosti
Iránom podporované hnutie Húsíov vyhlásilo, že s okamžitou platnosťou zavádza námornú blokádu Saudskej Arábie. Lodným spoločnostiam zaslalo upozornenie, aby nenakladali ani nevykladali tovar v saudskoarabských prístavoch, inak sa ich plavidlá môžu stať terčom útokov.
Agentúra Reuters uviedla, že Húsíovia svoje rozhodnutie oznámili prostredníctvom e-mailu rozoslaného medzinárodným lodným spoločnostiam. Tvrdia, že opatrenie je odvetou za kroky Rijádu počas konfliktu v Jemene a za jeho podporu Spojeným štátom v čase narastajúceho napätia s Iránom.
Tankery už menia svoje trasy
Napätie sa začalo prejavovať prakticky okamžite. Dva tankery prevážajúce saudskoarabskú ropu do Číny a Indie po varovaní zmenili kurz a namiesto plavby cez prieliv Bab al-Mandab sa vydali dlhšou trasou cez Suezský prieplav.
Podľa Reuters zároveň prudko rastie cena vojnového poistenia pre lode smerujúce do saudskoarabských prístavov. Bezpečnostné spoločnosti odporúčajú lodiarom zvýšenú opatrnosť, keďže riziko útokov v Červenom mori sa opäť zvyšuje.
Strategický prieliv je kľúčový pre svetový obchod
Prieliv Bab al-Mandab spája Červené more s Adenským zálivom a Indickým oceánom. Ide o jednu z najvýznamnejších námorných obchodných trás na svete. Každoročne cez neho prechádza približne 12 percent svetového obchodu vrátane veľkého objemu ropy a skvapalneného zemného plynu.
Agentúra AP upozorňuje, že ak by sa Húsíom podarilo narušiť dopravu v Bab al-Mandabe a zároveň by zostal obmedzený aj Hormuzský prieliv, svetová ekonomika by čelila vážnym problémom v dodávkach energií aj tovaru.
Konflikt môže prerásť do ďalšej fázy
Húsíovia tvrdia, že ich cieľom je vyvinúť tlak na Saudskú Arábiu a jej spojencov. Rijád ich oznámenie odsúdil a vyhlásil, že podnikne všetky potrebné kroky na ochranu svojich námorných záujmov.
Analytici upozorňujú, že hoci Húsíovia nekontrolujú celý priestor okolo prielivu, už v minulosti opakovane dokázali útočiť na obchodné lode pomocou rakiet, dronov či bezpilotných člnov. Aj obmedzený počet útokov by mohol prinútiť lodné spoločnosti presmerovať plavidlá na výrazne dlhšie a drahšie trasy okolo Afriky.
Ďalší tlak na ropný trh
Najnovšia hrozba prichádza v období pokračujúcej konfrontácie medzi Spojenými štátmi a Iránom. Ak by sa popri Hormuzskom prielive stal rizikovou oblasťou aj Bab al-Mandab, trh s ropou by čelil ďalšiemu tlaku a ceny energií by mohli pokračovať v raste.
Odborníci preto varujú, že vývoj v Červenom mori bude v najbližších dňoch jedným z rozhodujúcich faktorov pre svetový obchod aj energetickú bezpečnosť