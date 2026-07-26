Húsíovia hlásia zostrelenie dronu: Tvrdia, že zasiahli saudskoarabský stroj

SANÁ - Jemenskí povstalci húsíovia v nedeľu uviedli, že nad severozápadom krajiny zostrelili saudskoarabský prieskumný dron. Informuje o tom agentúra AFP.
Zostrelený dron
Hovorca vojenských síl húsíov Jahjá Sarí tvrdí, že povstalci „úspešne zostrelili ozbrojený prieskumný dron tureckej výroby patriaci saudskoarabskému nepriateľovi počas toho, ako vykonával nepriateľské operácie“.
Húsíovia v sobotu zaútočili na ropné zariadenia spoločnosti Saudi Aramco v saudskoarabských mestách Janbú a Džizán v reakcii na piatkový úder v strategickom meste Hudajdá. Sarí vtedy zároveň vystríhal, že húsíovia nebudú váhať s ďalšími eskalačnými krokmi v závislosti od vývoja situácie.
Hrozba blokády
Jemenskí povstalci v pondelok vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudskoarabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.