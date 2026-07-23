Húsíovia vysielajú rádiové varovania lodiam po vyhlásení blokády Saudskej Arábie

DUBAJ - Jemenskí povstalci húsíovia podporovaní Iránom, ktorí tento týždeň vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie, posielajú rádiové varovania lodiam nachádzajúcim sa v Červenom mori. Uviedla to v stredu Medzinárodná komora pre lodnú dopravu (ICS), informuje o tom agentúra AFP.
Námornú blokádu Saudskej Arábie húsíovia oficiálne vyhlásili 20. júla. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu. Zatiaľ však neuviedli, ako chcú blokádu presadzovať a doposiaľ neboli hlásené žiadne útoky na plavidlá.
Christopher Long, riaditeľ pre analýzu rizík v spoločnosti Neptune P2P Group, ktorá sa zaoberá námornou bezpečnosťou, predtým agentúre AFP povedal, že takéto varovanie zaznamenala v pondelok loď v prielive Báb al-Mandab. Húsíovia v nej vyzvali „všetky lode patriace saudskoarabskému nepriateľovi“, aby sa neplavili cez Červené more a Adenský záliv. V prípade nedodržania tohto rozhodnutia budú tieto lode cieľom útoku.
Deväť lodí sa otočilo
Podľa analýzy agentúry AFP sa deväť lodí následne otočilo, no niektoré sa následne vrátili na pôvodnú trasu. Pred zmenou trasy mali dve plavidlá namierené do prístavov Čchin-čou a Tchien-ťin v Číne a tretie mierilo do Indie. Ostatných šesť plavidiel sa v čase zmeny kurzu nachádzalo v Adenskom zálive alebo Arabskom mori. Tri z nich sa opäť vydali smerom k prielivu Báb al-Mandab.
ICS uviedla, že prípadné odklony lodí sú výsledkom individuálneho posúdenia rizík. Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) zatiaľ nezaznamenala výrazný pokles frekvencie tranzitov. V deň oznámenia blokády prešlo prielivom Báb al-Mandab 44 lodí, nasledujúci deň 29, čo je bežný výkyv.
Ak by húsíovia začali blokádu presadzovať, mohla by výrazne zasiahnuť ekonomiku Saudskej Arábie, pre ktorú je Červené more kľúčové pre export ropy najmä po tom, čo vojna USA s Iránom obmedzila využívanie Hormuzského prielivu.