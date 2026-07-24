Odišla výnimočná osobnosť! Smrť českého politika na Orave zasiahla kolegov aj bežných ľudí: EMOTÍVNE slová

JASENOVÁ - V utorok (21. 7.) prišiel na Orave o život český politik Jan Hajšman. Tragická smrť pri dopravnej nehode zasiahla hnutie STAN, v ktorom Hajšman figuroval ako líder kandidátky pre mestský obvod Plzeň 4. Verejne si na neho zaspomínali aj jeho stranícki kolegovia a obyvatelia Plzne, ktorí ho opisujú ako výnimočnú osobnosť.
K tragickej nehode českého politika došlo na Slovensku v utorok v smere od Ružomberka na obec Jasenová. "Z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel s vozidlom za pravý spevnený okraj vozovky, následne vyšiel na zvodidlá, pokračoval po trávnatom poraste a narazil do oporného múru premostenia," priblížila žilinská krajská polícia.
Keď dorazili hasiči na miesto, auto sa nachádzalo približne 4 metre pod úrovňou hlavnej cesty na vedľajšej družstevnej ceste. Hajšman pri nehode utrpel zranenia nezlúčiteľné so životom, z auta ho museli hasiči vyslobodzovať pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania polície.
Smútok kolegov
Tragickú správu o smrti českého politika z Plzne zverejnilo hnutie STAN, kde bol lídrom kandidátky pre mestský obvod Plzeň 4. Smrť Hajšmana hnutie a kolegov tvrdo zasiahla. "Honza nebol len politikom, ktorý srdcom bojoval za lepšiu, zelenšiu a prívetivejšiu Doubravku. Bol to predovšetkým neúnavný patriot, historik, spisovateľ a človek s hlbokou láskou k nášmu regiónu. Svojmu milovanému obvodu venoval obrovské množstvo energie, času a práce – či už ako poslanec alebo ako autor, ktorý pre budúce generácie spisoval príbehy z minulosti Doubravky i ďalších častí Plzne. Jeho náhly odchod zanecháva v našich radoch aj v srdciach všetkých, ktorí ho poznali, prázdne miesto, ktoré nemožno zaplniť," napísali v stanovisku, kde sa mu poďakovali za všetko, čo pre nich a pre Plzeň urobil.
Z úmrtia kolegu sa nevie spamätať česká poslankyňa Michaela Opltová. Podľa jej slov jeho odchod zanechal ranu, ktorá sa bude dlho hojiť. "Pre Doubravku dýchal. Všetci, ktorí sme ho poznali, sme obdivovali jeho neuveriteľnú energiu, s ktorou opatroval náš región – či už ako zapálený zastupiteľ, alebo ako historik a spisovateľ, ktorý pre nás všetkých zachraňoval príbehy z minulosti Plzne. Pred sebou mal ešte toľko plánov a nápadov, ako robiť náš obvod zelenší a prívetivejší," opisuje Opltová s tým, že všetkým bude nesmierne chýbať.
Spomenul si na neho aj jeho stranícky kolega a podpredseda Plzenského kraja Pavel Čížek. "Jan Hajšman bol človek s obrovským prehľadom. Mal v sebe vzácnu kombináciu záujmu o verejný priestor, hlbokých znalostí histórie a lásky k rodnému regiónu. Pre Plzeň aj jej okolie odviedol veľký kus poctivej práce, na ktorú môžeme byť všetci hrdí," napísal Čížek a dodáva, že Hajšman za sebou zanecháva dielo aj spomienky, ktoré s nimi zostanú.
Odchod politika zasiahol aj ľudí z Plzne
Hajšman pôsobil tiež ako historik a spisovateľ, ktorý zachraňoval príbehy z minulosti Plzne. "V Mezigeneračnom a dobrovoľníckom centre TOTEM viedol kurz 'Příběhy plzeňských míst' a ľudia ho milovali, obdivovala som jeho znalosti. Bol aj skvelým tanečníkom, často som ho vídala spontánne tancovať s partiou ľudí pri divadle. Je to tragédia," zareagovala pracovníčka komunitného centra v Plzni.
"Honzík bol tak úžasný, milý, srdečný a chytrý človek. Krásne sa s ním tancovalo a človek sa s ním vždy zasmial," píše obyvateľka Plzne. "Poznal som ho krátko, možno štyri roky, ale každé stretnutie bolo milým pohladením po duši," spomína zase miestny obyvateľ Jiří.