Hrôza za zatvorenými dverami: Exposlanca (57) obvinili z množstva znásilnení! Mal omámiť aj 15-ročné dievča!

BERN - Bývalý švajčiarsky poslanec Patrick F. čelí návalu obvinení za množiace sa prípady omámenia a znásilňovania žien a aj jedného 15-ročného dievčaťa. 57-ročný exposlanec kantonálnej rady za SVP je obžalovaný v rozsiahlom procese týkajúcom sa sexuálnych deliktov. Obvinenia sú veľmi závažné. Politik mal použiť kvapky s účinkom KO, zneužiť túto situáciu na sexuálne hry a tieto činy si vraj mal aj natáčať. Obžalobu podali v týchto dňoch.
Švajčiarskou verejnosťou otriasa škandál obrovských rozmerov. Podľa vyšetrovateľov mal Patrick F. dlhodobo a systematicky omamovať ženy takzvanými kvapkami KO, následne ich v bezvedomí bezbranné zneužívať a celý priebeh si natáčať na video. Medzi jeho obeťami je okrem dvoch dospelých žien aj neplnoleté dievča vo veku 15 rokov. O prípade informoval portál Blick.ch.
Prokuratúra v kantóne Aargau po dlhom vyšetrovaní ukončila prípad a na okresnom súde v Badene vzniesla obžalobu. Prípad, ktorý vyplával na povrch v roku 2023, šokuje brutalitou a chladnokrvnosťou páchateľa. Politik je momentálne vo vyšetrovacej väzbe.
V byte našli množstvo dôkazov
Policajti totiž pri domových prehliadkach zaistili obrovské množstvo dátových nosičov s fotografiami a videami, ktoré zachytávajú jeho ohavné činy a naviedli kriminalistov na ďalšie obete.
Celý kolotoč hrôzy sa prevalil v noci na 4. septembra 2023. Matka vtedy len 15-ročného dievčaťa prekvapila obvineného muža – ktorý bol v tom čase jej partnerom – priamo v izbe dcéry. Pre médiá opísala, že keď odchádzal z izby, mal v spodnej bielizni niečo ukryté a tričko mal kompletne spotené.
Okamžite zalarmovala políciu, ktorá muža zatkla. Obeť neskôr prehovorila o prežitom terore. Spomínala si len na útržky, kedy mala pocit, že pri nej niekto leží, no všetko vnímala ako neskutočný sen, po ktorom nasledovala úplná tma. Vyšetrovanie ukázalo, že mladistvú sedoval takmer 40-krát a zneužíval ju dokopy približne 40 hodín. "Keď sa chystal odísť z izby mojej dcéry, videla som, že si niečo skrýva v spodnej bielizni. Jeho tričko bolo také mokré, akoby práve cvičil s váhami," citoval ženu jeden z miestnych denníkov.
Celý zoznam obvinení a cynická poznámka o orálnom sexe
Zoznam obvinení, ktorým bývalý poslanec čelí, je desivo dlhý. Prokuratúra ho viní z viacerých vecí:
- Viaceré pokusy o vraždu
- Viacnásobné znásilnenia s priťažujúcimi okolnosťami
- Viaceré obvinenia z priťažujúceho sexuálneho útoku
- Znesvätenie
- Viacnásobné sexuálne akty s deťmi
- Viaceré ťažké útoky
- Viacnásobné porušenia zákona o omamných látkach
- Viacnásobná pornografia
- Viacnásobné porušenia súkromia alebo tajomstva záznamovými zariadeniami
- Sexuálne obťažovanie
Obvinenie z pokusu o vraždu súvisí s tým, že pri zneužívaní omámeného dievčaťa došlo k zapadnutiu jazyka a upchatiu dýchacích ciest. Podľa znalcov bola v akútnom ohrození života a mohla sa udusiť. Obvinený politik však podstatnú časť viny odmieta. Keď ho konfrontovali s rizikom udusenia obete, len cynicky reagoval: "Prepáčte. Môžete si vygoogliť, koľko ľudí zomrelo na orál. Myslím tým orálny sex. To nemôžete myslieť vážne?"
Jeho obhajcovia tvrdia, že nesúhlasia s právnou kvalifikáciou skutkov prokuratúry. Do právoplatného verdiktu súdu platí prezumpcia neviny.