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Obsadzovaniu miest uterákmi je koniec! Chorvátske pláže tvrdo zakročili: Mnohí turisti ostali v šoku

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(Zdroj: Facebook/Općina Sv. Filip i Jakov, Facebook/Grad Pag)
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SVETI FILIP I JAKOV - Na chorvátskych plážach sa začína pritvrdzovať voči turistom, ktorí si už od skorého rána „obsadzujú“ najlepšie miesta pri mori. Komunálni pracovníci v niekoľkých pobrežných mestách vyrazili do terénu a začali zbierať ručníky, podložky či ležadlá ponechané na pláži bez prítomnosti majiteľov. Miestni obyvatelia takýto krok vítajú.

Počas vrcholu turistickej sezóny bývajú mnohé pláže na chorvátskom pobreží preplnené a nájsť si miesto pri mori či v tieni je často malý boj o priestor. Aj preto sa časť návštevníkov uchyľuje k praktike „rezervovania“ si ideálneho miesta tým, že na pláži nechajú uteráky, podložky či ležadlá ešte predtým, než sa tam vôbec objavia. Takéto správanie však už roky vyvoláva rozporuplné reakcie – miestni ho považujú za sebecké a za uzurpovanie verejného priestoru.

Aby tomu zabránili, viaceré pobrežné obce pravidelne organizujú zásahy proti takto odloženým predmetom. Ako píšu noviny Večernji list, jedna z takýchto akcií prebehla napríklad v obci Sveti Filip i Jakov, kde komunálni pracovníci už v skorých ranných hodinách prešli pláže a pozbierali všetky veci ponechané s jasným úmyslom rezervácie miesta. Obec informovala, že podobné zásahy budú pokračovať aj v nasledujúcom období, a zverejnila fotografie vrátane záberu plnej prívesnej plošiny naloženej uterákmi a ležadlami.

 
 

Miestni sú nadšení

Podľa reakcií v komentároch na sociálnych sieťach mnohí obyvatelia takýto krok vítajú. Objavujú sa desiatky pozitívnych reakcií: „Bravo!“, „Konečne!“, „Treba aj na iných plážach“, „Bolo už na čase“, píšu miestni. Niektorí dokonca navrhujú prísnejší postup voči tým, ktorí si prídu po svoje veci sťažovať.

„Keď prídu po to alebo sa prídu sťažovať, treba im dať aj pokutu,“ napísal jeden z komentujúcich. „Výborne, ešte aj po vrecku tresnúť tú arogantnú bandu…,“ dodal ďalší.

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Pracovníci zakročili aj na ďalších plážach

Po množstve podnetov od obyvateľov aj turistov zasiahli komunálne služby aj v meste Pag. Uteráky a plážová výbava ponechané cez noc pozbierali a odviezli preč. Podľa mesta ide o reakciu na čoraz častejšie situácie, keď je pláž plná vecí, no bez ľudí.

 
 

„Pláž je plná uterákov a ležadiel ľudí, ktorí tam vôbec nie sú. Doslova som ledva našla miesto pre svoj uterák. Nechajú ich tam celý deň, aby si držali miesto, a niekedy sa ani neukážu. Dnes som posunula jednu ležadlovú stoličku, boli sme tam šiesti, kúpali sme sa, čítali, rozprávali, strávili sme tam štyri hodiny. Keď sme odchádzali, prišla skupina, ktorej sme tú jednu ležadlovú stoličku posunuli, a začali sa rozčuľovať, že sme sa dotkli ich vecí. Vraj nech zavoláme komunálnych, aby sme dostali pokutu. On nevidí problém v tom, že si držal miesto viac ako štyri hodiny, zatiaľ čo sa iní stihli okúpať, oddýchnuť a odísť domov,“ napísala rozhorčená návštevníčka.

Záber rozhorčenej dovolenkárky z pláže v Pagu
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Záber rozhorčenej dovolenkárky z pláže v Pagu  (Zdroj: Facebook/Pag Portal/Martina Borić)

Podobné zásahy sa objavujú naprieč celým pobrežím, kde sa samosprávy snažia zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých návštevníkov. Cieľom je zabrániť situáciám, keď sú najlepšie miesta pri mori „obsadené“ už od skorého rána, zatiaľ čo skutoční návštevníci prichádzajúci na pláž nemajú kde rozložiť svoje veci.

Viac o téme: ChorvátskoSv. Filip i JakovOdstránenie ležadiel
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