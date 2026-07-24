Internet sa smeje: VIDEO Pozrite sa, čo robí muž počas Trumpovho prejavu! Zbláznil sa?

MARIETTA – Predvolebný míting amerického prezidenta Donalda Trumpa v štáte Georgia priniesol okrem politických prejavov aj nečakanú šou. Pozornosť divákov totiž neupútal samotný prezident, ale muž sediaci priamo za ním, ktorý počas prejavu verne napodobňoval jeho typické gestá, mimiku aj pohyby. Video sa okamžite začalo šíriť sociálnymi sieťami.
Dokonale kopíroval každý pohyb
Kuriózny moment sa odohral počas Trumpovho vystúpenia na strednej škole Wheeler High School v meste Marietta v štáte Georgia. Zábery ukazujú muža v obleku a červenej kravate, ktorý sedel priamo za prezidentom a takmer dokonale kopíroval jeho charakteristické pohyby rúk, výrazy tváre aj pohyby hlavy.
V niektorých momentoch dokonca bezhlučne opakoval aj slová, ktoré Trump vyslovoval, čo si okamžite všimli televízne kamery aj diváci sledujúci priamy prenos. Video následne začalo kolovať na sociálnych sieťach, kde nazbieralo státisíce pozretí.
Ľudia sa nevedia zhodnúť, či išlo o výsmech
Na internete sa okamžite rozprúdila diskusia o tom, či muž prezidenta zosmiešňoval, alebo išlo len o nevinný humor. Mnohí používatelia označili jeho vystúpenie za dokonalú paródiu na Trumpove známe gestá, iní upozorňovali, že mohol byť jednoducho nadšeným priaznivcom, ktorý sa zabával spolu s davom.
Identita muža zatiaľ nie je známa a organizátori podujatia sa k incidentu nevyjadrili.
Trump hovoril o investíciách aj Iráne
Samotný prezident počas vystúpenia hovoril najmä o nových investíciách v štáte Georgia. Spomenul napríklad výstavbu závodu na spracovanie priemyselných diamantov či nové americké sídlo spoločnosti Yamaha v meste Kennesaw. Vyhlásil tiež, že do Spojených štátov v súčasnosti smeruje viac investícií ako kedykoľvek predtým a rekordný je podľa neho aj počet pracujúcich Američanov.
Napriek týmto témam sa však na sociálnych sieťach oveľa viac ako obsah prejavu rieši práve muž sediaci za prezidentom. Krátke video s jeho napodobňovaním Trumpových typických pohybov sa stalo jedným z najsledovanejších momentov z celého mítingu.