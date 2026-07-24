Šaško hlási návrat miliónov do zdravotníctva: Tvrdí, že rezort získal späť vyše 40 miliónov a kritizuje predchodcov

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že rezortu sa za jediný rok podarilo vrátiť do slovenského zdravotníctva viac ako 40 miliónov eur. Peniaze podľa neho pochádzajú zo zákonného mechanizmu pri niektorých inovatívnych liekoch a môžu byť opätovne využité na zdravotnú starostlivosť pre pacientov.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško informoval, že rezort za posledný rok zabezpečil návrat viac ako 40 miliónov eur späť do slovenského zdravotníctva. Peniaze podľa ministerstva pochádzajú z uplatňovania zákonného mechanizmu pri niektorých inovatívnych liekoch, ktorý má zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejných financií.
Šaško tvrdí, že po jeho nástupe do funkcie ministerstvo začalo tento systém využívať dôslednejšie. Podľa jeho slov sa tak podarilo získať prostriedky, ktoré môžu byť opätovne použité na financovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov.
„My konáme. Za jediný rok sa nám podarilo vrátiť do slovenského zdravotníctva viac ako 40 miliónov eur, ktoré môžu byť opätovne využité na zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov,“ uviedol minister vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.
Viac ako 25 miliónov vlani, ďalších 15 miliónov tento rok
Ministerstvo spresnilo, že v roku 2025 rozhodlo o návrate viac ako 25 miliónov eur a v roku 2026 zatiaľ o ďalších viac ako 15 miliónoch eur. Rezort zároveň upozornil, že ďalších približne 18 miliónov eur je predmetom prebiehajúcich konaní.
Šaško zároveň naznačil, že mechanizmus podľa neho v minulosti nebol využívaný dostatočne. „Ja nerozumiem, prečo moji predchodcovia pred týmto zatvárali oči. Možno nemali odvahu,“ vyhlásil.
Podľa ministra systém zabezpečuje, aby sa verejné zdroje využívali efektívne a smerovali tam, kde sú najviac potrebné – na zdravotnú starostlivosť pre pacientov.
Rezort hovorí aj o zachránených konaniach
Ministerstvo zároveň uviedlo, že sa podarilo zachrániť približne 30 konaní, v ktorých rozhodovalo o vrátení finančných prostriedkov. Podľa rezortu existovalo riziko, že štát by o tieto peniaze mohol prísť, ak by sa jednotlivé prípady nezačali riešiť včas.
„Zároveň sme zachránili približne 30 konaní prípadov, v ktorých ministerstvo rozhodovalo o vrátení týchto finančných prostriedkov a pri ktorých hrozilo, že štát by o ne mohol nenávratne prísť, ak by sa nezačal tento proces riešiť včas,“ dodal Šaško.
Ministerstvo zdôrazňuje, že finančné prostriedky získané týmto spôsobom zostávajú v systéme verejného zdravotníctva a môžu byť využité na ďalšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov.